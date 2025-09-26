Opinión
26 de septiembre de 2025
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

BSNF: Manatí derrota a los Gigantes y provoca triple empate en la sexta posición

Las Atenienses, Criollas y Ganaderas juegan para 5-6

26 de septiembre de 2025 - 1:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pamela Rosado tuvo 13 puntos en la victoria. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Atenienses de Manatí derrotaron el jueves, 68-64, a las Gigantes de Carolina en un emocionante partido celebrado en el coliseo Guillermo Angulo para provocar un triple empate en la sexta posición del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Kiki Jefferson lideró la ofensiva de las Atenienses con 15 puntos, Pamela Rosado encestó 13, Chelsea Mitchell y Kaela Hilaire 12, mientras que India Pagán sumó 11 y 10 rebotes.

Charity Harris, de Carolina, fue la más destacada con 25 tantos, Aisha Sheppard aportó 19 y Teana Muldrow 13.

Con este resultado, Manatí acumula marca de 5-6 al igual que las Ganaderas de Hatillo y las Criollas de Caguas. Por su parte, las Gigantes ceden con récord de 7-6.

El viernes, Caguas visita a las Pollitas de Isabela (6-4) y las Cafetaleras de Yauco (3-8) viajan hasta Ponce para medirse a las Leonas (3-8). Ambos encuentros comienzan a las 8:00 p.m.

