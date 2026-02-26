Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carlos Arroyo: “Ha sido complicado” el proceso de contratar refuerzos para los Vaqueros

La franquicia de Bayamón aún no ha anunciado ningún importado para el torneo 2026 del BSN

26 de febrero de 2026 - 5:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El italiano Danilo Gallinari estaba en los planes de la gerencia de los Vaqueros hasta que anunció su retiro como jugador. (José Raúl Santana / BSN)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Carlos Arroyo tiene por estos días a Lionel Messi como vecino en Bayamón. Pero, naturalmente, el astro argentino no será refuerzo de los campeones Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

RELACIONADAS

El coapoderado de la franquicia continúa en la búsqueda de refuerzos para la temporada 2026 del BSN, que se aproxima, y reconoció que ha tenido que replantear sus gestiones.

Inicialmente, el plan era repetir con el ahora retirado Danilo Gallinari y con JaVale McGee, quien recientemente firmó en China.

“Estamos ahí, ahí. Sinceramente ha sido un poco complicado este año. Gallinari nos complicó la estructura al retirarse y contamos con JaVale... seguimos discutiendo posibilidades”, dijo Arroyo a la prensa durante la sesión de entrenamiento del Equipo Nacional en el Coliseo Roberto Clemente.

JaVale McGee recién firmó para jugar en China.
JaVale McGee recién firmó para jugar en China. (BSN / Joseph Colón)

Los Vaqueros tampoco podrán contar con el dominicano Chris Duarte, quien está jugando en la ACB de España.

Bayamón ganó en el 2025 con una unidad que contó con Gallinari, Duarte y McGee.

Muchos equipos del BSN ya han anunciado contrataciones de refuerzos.

Los Capitanes de Arecibo, por ejemplo, anunciaron a sus tres importados, incluyendo a Derrick Walton, Jr.

El valioso armador Travis Trice estará de vuelta con los Criollos de Caguas, al tiempo que los Cangrejeros de Santurce ficharon al exenebeísta Malik Beasley.

De cara a la defensa del campeonato, Bayamón aún no ha podido concretar sus fichajes.

Arroyo explicó que los planes cambiaron y que el proceso se ha complicado, especialmente tras la implementación de un nuevo sistema de clasificación de jugadores que determina el salario máximo permitido.

“Este año es complicado. No solo para nosotros, sino para toda la liga”, dijo Arroyo.

“Además”, añadió Arroyo, “la tabla de clasificaciones de jugadores nos ha puesto a trabajar un poco más. Pero estamos ahí. Estamos bregando”.

Gary Browne sin contrato con los Vaqueros de Bayamón.
Gary Browne sin contrato con los Vaqueros de Bayamón. (BSN)

Sobre Gary Browne, Arroyo dijo que la franquicia y el armador no han llegado a un acuerdo contractual para la temporada 2026.

Pero aseguró que el también jugador nacional estará vistiendo el uniforme de los Vaqueros, como hizo en el 2025.

Tags
BSNVaqueros de BayamónCarlos Arroyo
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 26 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: