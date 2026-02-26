Carlos Arroyo: “Ha sido complicado” el proceso de contratar refuerzos para los Vaqueros

Carlos Arroyo tiene por estos días a Lionel Messi como vecino en Bayamón. Pero, naturalmente, el astro argentino no será refuerzo de los campeones Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El coapoderado de la franquicia continúa en la búsqueda de refuerzos para la temporada 2026 del BSN, que se aproxima, y reconoció que ha tenido que replantear sus gestiones.

Inicialmente, el plan era repetir con el ahora retirado Danilo Gallinari y con JaVale McGee, quien recientemente firmó en China.

“Estamos ahí, ahí. Sinceramente ha sido un poco complicado este año. Gallinari nos complicó la estructura al retirarse y contamos con JaVale... seguimos discutiendo posibilidades”, dijo Arroyo a la prensa durante la sesión de entrenamiento del Equipo Nacional en el Coliseo Roberto Clemente.

JaVale McGee recién firmó para jugar en China. (BSN / Joseph Colón)

Los Vaqueros tampoco podrán contar con el dominicano Chris Duarte, quien está jugando en la ACB de España.

Bayamón ganó en el 2025 con una unidad que contó con Gallinari, Duarte y McGee.

Muchos equipos del BSN ya han anunciado contrataciones de refuerzos.

Los Capitanes de Arecibo, por ejemplo, anunciaron a sus tres importados, incluyendo a Derrick Walton, Jr.

El valioso armador Travis Trice estará de vuelta con los Criollos de Caguas, al tiempo que los Cangrejeros de Santurce ficharon al exenebeísta Malik Beasley.

De cara a la defensa del campeonato, Bayamón aún no ha podido concretar sus fichajes.

Arroyo explicó que los planes cambiaron y que el proceso se ha complicado, especialmente tras la implementación de un nuevo sistema de clasificación de jugadores que determina el salario máximo permitido.

“Este año es complicado. No solo para nosotros, sino para toda la liga”, dijo Arroyo.

“Además”, añadió Arroyo, “la tabla de clasificaciones de jugadores nos ha puesto a trabajar un poco más. Pero estamos ahí. Estamos bregando”.

Gary Browne sin contrato con los Vaqueros de Bayamón. (BSN)

Sobre Gary Browne, Arroyo dijo que la franquicia y el armador no han llegado a un acuerdo contractual para la temporada 2026.