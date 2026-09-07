China será el próximo rival de Puerto Rico en el Mundial de baloncesto femenino
La Selección Nacional enfrentará el miércoles a las 11:45 a.m. a las actuales subcampeonas en un partido de eliminación directa
7 de septiembre de 2026 - 5:47 PM
7 de septiembre de 2026 - 5:47 PM
La Selección Nacional femenina de baloncesto enfrentará el miércoles a China en un partido de eliminación directa por la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo FIBA Alemania 2026.
El partido está pautado para las 11:45 a.m., hora de Puerto Rico, y podrá ser visto en vivo a través de Wapa Deportes.
El cruce quedó definido luego de que China derrotara el lunes 71-51 a Italia en la última jornada del Grupo D. El conjunto asiático terminó en la segunda posición de su sección con marca de 2-1.
Puerto Rico, por su parte, ocupó el tercer puesto del Grupo C con récord de 1-2 después de superar 75-71 a Turquía este lunes para mantener con vida sus aspiraciones en el torneo.
El quinteto boricua llegó al último periodo en desventaja 58-51, pero dominó el parcial 24-13 para completar la remontada. Arella Guirantes encabezó la ofensiva con 21 puntos, seguida de Trinity San Antonio, que aportó 18 unidades, y la nacionalizada Imani McGee-Stafford, que sumó otros 16 tantos y atrapó 14 rebotes.
La victoria fue la primera de Puerto Rico en esta edición del Mundial, luego de comenzar con derrotas ante Australia y Bélgica.
China representará un reto de mayor envergadura para las puertorriqueñas. El conjunto asiático ocupa la cuarta posición del escalafón mundial, mientras Puerto Rico aparece en el puesto 13 de la clasificación más reciente de FIBA.
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Además, China es el actual subcampeón mundial tras obtener la medalla de plata en la edición de 2022 celebrada en Australia.
Ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de 2022, cuando China se impuso 95-60. Su encuentro más reciente fue en el torneo de los Juegos Olímpicos de París 2024, con otra victoria de China por 80-58.
Las boricuas le ganaron al conjunto chino por seis puntos en un fogueo previo al Mundial. Si bien las asiáticas no contaron ese día con su equipo completo, sío vio acción Ziyu Zhang , de 7′3″ de estatura.
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