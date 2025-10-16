Con Doncic y Butler, Lakers y Warriors quieren dar pelea en el Pacífico

Luka Doncic está haciendo su mejor esfuerzo para unir a los Lakers de Los Ángeles. El astro esloveno planeó una reciente visita a la Experiencia de Conducción de Porsche, con el objetivo de forjar vínculos más estrechos.

Jimmy Butler, de Golden State, también está encontrando formas de construir camaradería. Antes del campamento de entrenamiento organizó un retiro en su casa de San Diego.

El éxito de Doncic y Butler en sus primeras temporadas completas con nuevos equipos será crucial para determinar cómo se desarrollan las cosas en la volátil Conferencia Oeste, en donde los Lakers y los Warriors apuntan a un campeonato.

Están listos para luchar por la supremacía de la División del Pacífico, y las adquisiciones a mitad de la temporada pasada de Doncic y Butler deberían proporcionar a cada franquicia estabilidad y liderazgo adicionales junto a los superastros LeBron James y Stephen Curry.

“No te conviertes en un equipo de la noche a la mañana”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. “Es una temporada larga. Cuanto más puedan hacer los chicos fuera de la cancha, creo que seremos un mejor equipo”.

Doncic, que firmó una extensión de contrato máximo de tres años por valor de 165 millones de dólares que lo mantiene con el equipo hasta 2028, está ansioso por jugar junto a James y compañía durante una temporada completa.

“Esta es una de las mejores organizaciones del mundo. Es la primera vez en que he tenido toda una pretemporada, y estoy emocionado de jugar para los Lakers”, dijo Doncic, añadiendo que ahora se siente más cómodo.

“Al entrar en un nuevo equipo, es un poco difícil asumir el liderazgo, pero para eso es la pretemporada. Tuve una buena experiencia con mi selección nacional, trabajé un poco en mi papel de liderazgo, así que me siento mucho más confortable”.

Butler acogió a sus compañeros de equipo para un retiro que consideró importante con el objetivo de que los Warriors lo conocieran aún mejor, lejos del baloncesto.

“Tiene la bodega de un emperador”, declaró Draymond Green.

“Era importante para mí dar la bienvenida —esos son chicos, como mi familia. Los recibí en mi hogar para pasar un buen rato”, apuntó Butler, “y dejarlos entrar un poco en mi vida”.

Los Warriors incorporaron al veterano dominicano Al Horford después de finalmente construir una plantilla tras el estancamiento contractual de tres meses del delantero Jonathan Kuminga. El escolta Gary Payton II regresa y el hermano menor de Curry, Seth, es otra adición con experiencia.

“Ese equipo tiene aspiraciones de campeonato”, manifestó el entrenador de Portland, Chauncey Billups. “Será divertido verlos”.

Los Kings de Sacramento recibieron un golpe el 10 de octubre cuando el delantero Keegan Murray se lesionó el pulgar izquierdo en un partido de exhibición contra Portlandy requirió una cirugía que lo dejará fuera más de un mes.

Aquí hay un vistazo a cada equipo en la División del Pacífico en el orden en que se pronostica que quedarán.

LeBron James (23) posa con Luka Doncic (77) durante el dia de medios de los Lakers de Los Ángeles. (Jae C. Hong)

Los Ángeles (Lakers)

James comienza su 23ra temporada en la NBA en un territorio desconocido: por primera vez en su vida, no es el jugador más importante de su equipo.

El máximo anotador en la historia de la NBA parece estar enfocado en hacer que todo funcione con Doncic, no en retirarse o en mudarse a un contendiente al título más inmediato. Redick confía en que esta asociación prosperará, particularmente si los Lakers pueden obtener suficiente tiempo de práctica al inicio de la temporada para fusionar los juegos de las superestrellas.

El elenco de apoyo de los Lakers parece haber mejorado tras añadir al pívot Deandre Ayton, al defensor implacable Marcus Smart y al versátil Jake LaRavia. Austin Reaves estará altamente motivado en un año de contrato —si rechaza su opción de jugador para 2026-27, como se espera.

Pero todos saben que los campeones defensores de la división llegarán tan lejos como Doncic y James puedan llevarlos.

Al Horford, de los Golden State Warriors, practica en las instalaciones del equipo de la NBA en San Francisco, el miércoles 1 de octubre. (Jeff Chiu)

Golden State

La adición de Horford para complementar a Green será clave después de la partida de Kevon Looney a Nueva Orlenas. Los Warriors apuntan a otro campeonato mientras Curry, Butler, Green y el entrenador Steve Kerr aún están juntos.

Golden State nuevamente es versátil y tiene variantes. Buddy Hield, Moses Moody y Brandin Podziemski ofrecen a Kerr opciones en su rotación de la línea de fondo junto a Curry y Butler —ambos podrían necesitar días de descanso regulares. Payton aporta un golpe defensivo desde el banco para un equipo que perdió las semifinales de la Conferencia Oeste en cinco duelos ante Minnesota después de que Curry se lesionó el tendón de la corva en una victoria en el primer duelo.

Chris Paul jugará su último año en la NBA con los Clippers. (Eric Thayer)

Los Ángeles (Clippers)

Los Clippers tienen uno de los equipos más veteranos —al igual que los envejecidos Warriors— con James Harden (36) y la incorporación de Chris Paul (40) y Brook Lopez (37). Solo el recién llegado John Collins tiene menos de 30 años.

Con la edad viene la experiencia, pero necesitarán evitar las lesiones durante una temporada de 82 partidos más los playoffs. Kawhi Leonard está saludable para comenzar la temporada después de jugar sólo 37 partidos la temporada pasada mientras se recuperaba de una lesión en la rodilla. Los Clippers cubrieron su mayor necesidad al canjear por Collins y firmar a López con el fin de respaldar al pívot Ivica Zubac.

Devin Booker superó los 12,000 puntos con los Suns de Phoenix. (Mary Altaffer)

Phoenix

Los Suns llevaron a cabo una extensa renovación para esta campaña, al contratar al entrenador novato de la NBA Jordan Ott y construir una plantilla alrededor de Devin Booker.

Phoenix espera que los escoltas Jalen Green y Dillon Brooks —adquiridos en el acuerdo que envió a Kevin Durant a los Rockets— puedan formar una línea de fondo estable con Booker. El equipo también adquirió al centro Mark Williams en un intercambio el día del draft con los Hornets y confía en que una mejor salud pueda desbloquear su considerable potencial. El novato Khaman Maluach es un prospecto intrigante pero podría necesitar tiempo para desarrollarse considerando que tiene 19 años.

Dennis Schroede (17) no es un defensor de primer nivel, pero muestra un esfuerzo que los Kings no han tenido en el lado defensivo. (Heikki Saukkomaa)

Sacramento

Tres años después de terminar la sequía de playoffs más larga de la NBA, los Kings buscan cómo regresar a la postemporada. En su primera campaña completa como entrenador, Doug Christie quiere que sus jugadores prioricen la defensa y muestren tenacidad en ambos extremos de la cancha.

La firma de Dennis Schröder fue el primer paso que dio el gerente general de primer año Scott Perry para intentar que ese enfoque sea un éxito. Recién salido de una actuación de Jugador Más Valioso con Alemania en el EuroBasket, Schröder no es un defensor de primer nivel, pero muestra un esfuerzo que los Kings no han tenido en el lado defensivo.

