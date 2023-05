LOS ÁNGELES.- LeBron James comenzó el último partido de su vigésima temporada en la NBA con la mayor cantidad de puntos que ha anotado en una mitad de un partido de ‘playoffs’.

Sin embargo, terminó la noche preguntándose cuánto tiempo más planifica seguir jugando después de que los Lakers de Los Ángeles fueran eliminados de las finales de la Conferencia Oeste vía barrida.

James estableció un récord personal con 31 puntos en la primera mitad del Juego 4 el lunes por la noche, pero falló dos posibles tiros de empate en el último minuto y los Nuggets de Denver terminaron la temporada de los Lakers con una victoria de 113-111.

James, de 38 años, terminó con 40 puntos, 10 rebotes, nueve asistencias y una inmensa frustración luego que la temporada de Los Ángeles terminara con cuatro derrotas consecutivas. Aunque el máximo anotador en la historia de la NBA habló de sí mismo como parte de los Lakers la próxima temporada, James también dijo que no se ha decidido sobre su futuro inmediato.

“Veremos qué sucede en el futuro”, dijo James en la respuesta final de su conferencia de prensa posterior al juego. “No sé. No sé. Tengo mucho en qué pensar, para ser honesto”.

James tiene un contrato por $46.9 millones la próxima temporada con los Lakers, pero tiene las riendas de su futuro después de superar el récord de anotaciones de Kareem Abdul-Jabbar a principios de este año. James no ha sugerido muchos conflictos personales en relación a terminar su contrato con Anthony Davis, y su juego no ha disminuido significativamente después de dos décadas en la NBA, aunque sí ha comenzado a lidiar más con lesiones, particularmente en sus pies y tobillos.

“Se trata de disponibilidad para mí y mantener mi mente aguda, y cosas de esa naturaleza”, dijo James. “Estar presente en la cancha, estar presente en el vestuario y en los viajes en autobús y en avión, cosas de esa naturaleza. Es desafiante, seguro. Fue una temporada muy desafiante para mí, para nuestro equipo, y obviamente sabemos lo que sucedió al principio (en el comienzo de temporada 2-10 de los Lakers)”.

En la recta final de la temporada regular, James se perdió un mes con una lesión en el pie. Pero regresó con una serie de actuaciones estelares en los playoffs, mientras que los Lakers derrotaron al segundo preclasificado Memphis y eliminaron al campeón defensor Golden State. Eso no le importó mucho a James, cuya frustración se manifestó en varios momentos después del Juego 4.

“No me gusta decir que es un año exitoso, porque juego para ganar campeonatos en este momento de mi carrera”, dijo James. “Sabes, no me gusta solo hacer una aparición en las finales de conferencia. Lo he hecho muchas veces, y no es divertido para mí no poder ser parte de llegar a las Finales (de la NBA)”.

En su juego de playoffs número 282 de su carrera, un récord de la NBA, James anotó 21 puntos en el primer periodo. Agregó 10 más en el segundo mientras jugaba casi toda la mitad de un juego de vida o muerte contra los Nuggets.

Pero James solo tuvo nueve puntos en la segunda mitad, acertando cuatro de 12 tiros, y falló dos canastos claves en el último minuto.

Pero la primera mitad fue un clásico de LeBron: acertó 11 de sus 13 tiros y anotó cuatro triples sin fallar en lo que fue la mitad de playoffs con mayor puntuación de su carrera, una trayectoria que comenzó en 2003 y ha incluido cuatro campeonatos de la NBA. James agregó cuatro rebotes y cuatro asistencias, y también recibió una falta técnica después de un intercambio físico con Gordon.

James había tenido problemas desde la línea de tres en los primeros tres juegos de la serie, acertando solo tres de 19 intentos.

Después de no poder ganar un título este año, James claramente está pensando si quiere comenzar otra temporada desde cero. Pero algo que debe merodear su mente es su deseo ya expresado, desde hace mucho tiempo, de jugar una temporada de la NBA junto a su hijo Bronny, quien será un estudiante de primer año en la Universidad de California del Sur este otoño y no podría unirse a la liga hasta el otoño de 2024, como pronto.

“Supongo que reflexionaré sobre mi carrera cuando termine”, dijo James cuando se le pidió que evaluara su vigésima temporada. “Lo único que me preocupa es estar disponible para mis compañeros y no me gusta el hecho de que no jugué tantos partidos como me hubiera gustado por culpa de una lesión. Eso es lo único que me importa, estar disponible para mis compañeros”.