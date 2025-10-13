Opinión
13 de octubre de 2025
87°bruma
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Definidos los ocho equipos que irán a los playoffs del Baloncesto Superior Nacional Femenino

La fase final del torneo promete grandes duelos entre los mejores conjuntos de la temporada regular

13 de octubre de 2025 - 1:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nina De León, jugadora de las Pollitas de Isabela. (Suministrada / BSNF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) ya tiene definidos sus ocho equipos clasificados a la postemporada. Solo resta determinar las posiciones finales, con el primer y quinto lugar ya asegurados.

Las Criollas de Caguas (7-9) lograron su clasificación al vencer el domingo 71-65 a las Ganaderas de Hatillo (7-10) en el coliseo Raymond Dalmau. Asia Taylor lideró a las Criollas con 19 puntos, seguida por Kai James y Katie Villarini, quienes aportaron 13 unidades cada una. James también contribuyó con 10 rebotes.

Con la victoria, Caguas ascendió al sexto puesto. Essence Booker encabezó el ataque de las Ganaderas con 16 puntos, mientras que McKenzie Forbes y Okako Adika añadieron 16 y 14 tantos, respectivamente.

En otro encuentro, las Cangrejeras de Santurce (14-4) aseguraron el primer lugar al superar 67-65 a las Monarcas de Juana Díaz (7-11). Brianna Jones y Shae Kelley anotaron 20 puntos cada una, y Becca Tobin añadió 12 unidades. Con el triunfo, las Cangrejeras se consolidaron en la cima de la tabla global.

Juana Díaz ocupa actualmente la octava posición, aunque podría ascender al sexto lugar en caso de un triple empate con Caguas y Hatillo, o al séptimo si empata únicamente con las Criollas. Tess Amundsen lideró la ofensiva de las Monarcas con 22 puntos, mientras que Imani McGee aportó 16 unidades y 16 rebotes.

Por su parte, las Pollitas de Isabela (11-6) se impusieron 65-59 a las Atenienses de Manatí (10-7), gracias a una gran actuación de Quionche Carter, quien registró 22 puntos y 14 rebotes. Kaelynn Satterfield añadió 16 tantos y Lasha Petree completó un doble-doble con 13 puntos y 10 capturas.

Con este resultado, Isabela ocupa el tercer lugar y detuvo la racha de seis victorias consecutivas de Manatí. En la derrota, Pamela Rosado destacó con 16 puntos, seguida por India Pagán con 13 y Kiki Jefferson con 10 unidades y 11 rebotes.

También clasificadas están las Explosivas de Moca (12-5) y las Gigantes de Carolina (10-8).

La acción del BSNF continúa el lunes, 13 de octubre, cuando las Criollas visiten a las Cafetaleras (3-13) en el coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, desde las 8:00 p.m.

Redacción El Nuevo Día
