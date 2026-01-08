Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Denver se gana a Boston aun con la ausencia de Nikola Jokic

Los locales Celtics también tuvieron una baja importante en su estrella Jayson Tatum

8 de enero de 2026 - 9:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jamal Murray (izquierda), de los Nuggets, y Jordan Walsh, de los Celtics, pelean por el balón durante el partido del miércoles. (Charles Krupa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Boston - Jamal Murray anotó 22 puntos con 17 asistencias, y Peyton Watson añadió 30 unidades para los Nuggets de Denver, que lograron un avance de 14-0 para recuperarse de un déficit en el último cuarto y alejarse para vencer el miércoles 114-110 a los Celtics de Boston.

En un partido en el que faltaron sus dos mayores estrellas (el tres veces Jugador Más Valioso de la NBA, Nikola Jokic, de los Nuggets, y el ‘Todos Estrellas de Boston, Jayson Tatum), los equipos intercambiaron la delantera en 26 ocasiones, además de empatar el marcador nueve veces antes de que Denver convirtiera un déficit de tres puntos a mitad del último cuarto, en una ventaja de 101-90.

Boston perdía 107-95 y redujo la diferencia a tres puntos en los segundos finales, pero era demasiado tarde.

Jaylen Brown anotó 33 puntos y Neemias Queta capturó 20 rebotes, un récord personal, para Boston, que había ganado cinco partidos seguidos.

Denver había perdido seis de sus últimos 10 partidos desde que inició la temporada con un balance de 20-6, cediendo terreno ante el campeón defensor Thunder en la Conferencia Oeste. Su marca es de 3-2 desde que Jokic se lesionó la rodilla izquierda.

Murray y Christian Braun regresaron a la alineación titular tras perderse el juego del lunes en la derrota en tiempo extra ante Filadelfia.

Denver perdía 90-87 antes de anotar sus 14 puntos seguidos del ‘rally’, consiguiendo nueve puntos de Watson y ocho de Zeke Nnaji en el cuarto.

