Tres clubes de la Liga ACB de España ya han mostrado cierto interés en el armador puertorriqueño José Juan Barea.

Así lo dijo el agente boricua Christian Santaella, amigo del canastero de los Mavericks de Dallas y quien le ha comunicado el interés de dichos equipos al mayagüezano.

Santaella declinó mencionar los nombres de los conjuntos españoles.

“Desde hace dos semanas, hemos tenido conversaciones con equipos de España. Sí, hay interés de tres equipos”, dijo Santaella a El Nuevo Día.

Al concluir la temporada el pasado domingo en la serie de primera ronda de los playoffs ante los Clippers de Los Ángeles, Barea habló de su deseo de continuar activo en la NBA, posiblemente en otra organización, mientras que no descartó la posibilidad de jugar en España.

El base del Equipo Nacional ya entiende que Dallas no es una opción para extender su carrera como jugador, luego de no formar parte de la rotación durante esta campaña y de solo acumular cinco minutos jugados en seis partidos de la postemporada. En la fase regular, Barea totalizó la cifra menor de desafíos con 29 con medias de 7.7 puntos, 3.9 asistencias y 2.1 rebotes en apenas 15.5 minutos.

Santaella cree que Barea saldrá al tabloncillo para una o dos temporadas más. Su prioridad será regresar a la NBA.

“José no va a dejar cerrar su capítulo en la NBA de esta manera. A él le queda básquet y entiendo que puede jugar de 15 a 18 minutos por juego de alto nivel. Esta temporada, el tiempo que estuvo en cancha fue productivo. No jugó mucho porque el equipo le quería dar más oportunidades a los jóvenes. Creo que algún equipo de la NBA le va a ofrecer un contrato de un año. En el peor de los escenarios, se iría a jugar a la ACB donde hay equipos que han preguntado por él. Imagino que va a descansar un tiempo y en los meses de noviembre y diciembre decidirá a dónde va a jugar. No lo veo retirándose en este momento”, apuntó Santaella.

Barea completó su decimocuarta campaña en la liga enebeísta, a sus 36 años. Tiene un campeonato con Dallas en 2011. Durante su carrera ha sido un eficiente jugador del banco, exhibiendo su liderazgo dentro y fuera de la cancha. Santaella asegura que Barea es una pieza que puede impactar a un equipo contendor de muchas maneras.

“Barea tiene mucho valor en la NBA. Si le preguntas a estrellas como Dirk Nowitzki y Luka Doncic van a hablar cosas positivas de él. Tiene cualidades que les gustan a los equipos”, dijo.

¿Dónde podría encajar Barea en la próxima temporada? Santaella mencionó varias opciones. “Puede caer en Houston, aunque no tendría muchos minutos. También creo que Toronto puede ser una buena opción porque su estilo de juego se parece al de Barea”, dijo Santaella sin descartar a los Lakers, organización que mostró interés en él en la pasada agencia libre.

Debe continuar su carrera

Mientras, el exjugador del Equipo Nacional, Edgar Padilla, no duda de la capacidad de Barea de volver otra temporada a la NBA e impactar a un conjunto que tenga aspiraciones al campeonato. Por tal razón, Padilla ve con buenos ojos la posibilidad de que el veterano base continúe activo por otra campaña.

“Es claro que a Barea le queda juego. Lo demostró en el tiempo que estuvo en cancha esta campaña. Sé que debe tener ese sinsabor de que no jugó mucho tiempo esta temporada al pensar que estaba listo para seguir jugando. Si piensa que debe seguir jugando, que lo haga. Puede ser una ficha clave en un equipo ganador. No es fácil retirarse cuando uno piensa que todavía puede jugar”, dijo el exjugador del BSN.

Desde ya, Barea ha expresado su deseo de establecer una carrera como entrenador en la NBA. El boricua reconoce que la organización de Dallas le podría abrir las puertas para dar ese primer paso como asistente técnico del piloto Rick Carlisle. Padilla no cree que la relación de Barea con Dallas se vaya a afectar si él opta por jugar en otro lugar en el próximo año.

“José tiene una relación bien especial con el dueño (Mark Cuban) y con el staff del equipo. Él es muy respetado y cuando surja la oportunidad va a recibirla. Tendrá tiempo demás para una carrera en el coaching. No pienso que le va a afectar”, concluyó Padilla.