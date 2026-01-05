Devin Booker silencia al Thunder con un triple decisivo sobre la bocina
Phoenix remontó una desventaja de 18 puntos y cortó la racha del mejor equipo de la NBA
5 de enero de 2026 - 12:15 PM
Phoenix - Devin Booker encestó un triple decisivo con 0.7 segundos restantes, Jordan Goodwin anotó 26 puntos con un récord personal de ocho triples y los Suns de Phoenix vencieron 108-105 al Thunder de Oklahoma City el domingo por la noche.
Booker recibió el pase de saque tardío y encestó el largo triple sobre Alex Caruso, sacudiéndose de una mala racha de larga distancia que había durado toda la temporada. Ajay Mitchell falló un triple desde la esquina en el último segundo que habría empatado el juego.
La racha de cuatro victorias seguidas de Oklahoma City se rompió y el equipo cayó a 30-6, lo que sigue siendo el mejor récord en la NBA. Shai Gilgeous-Alexander lideró al Thunder con 25 unidades, mientras que Jalen Williams anotó 23.
Los Suns, que iban perdiendo por 18 en el segundo cuarto, ganaron a pesar de desperdiciar una ventaja de cuatro puntos al final.
El guardia de los Suns, Dillon Brooks, encestó un difícil triple sobre Gilgeous-Alexander con 36 segundos restantes para dar a los Suns una ventaja de 105-101. Chet Holmgren encestó un tiro en giro para reducir la diferencia a 105-103 con 26 segundos restantes.
DEVIN BOOKER HITS THE TRIPLE AND WINS IT FOR THE SUNS 🚨— NBA (@NBA) January 5, 2026
PHOENIX COMPLETES THE 18-PT COMEBACK TO DEFEAT THE THUNDER! pic.twitter.com/JNPazjMXTz
Brooks tuvo una pérdida de balón en la posesión siguiente y Williams encestó un tiro en retroceso para empatar a 105 con 8.2 segundos restantes.
Pero el gran tiro de Booker borró los problemas finales. Terminó con 24 puntos. Brooks anotó 22. Goodwin encestó nueve de 16 tiros desde el banquillo, incluyendo ocho de 13 desde detrás del arco.
Por otro lado, la NBA regresará a China la próxima temporada, como se esperaba, al anunciar el lunes que los Mavericks de Dallas y los Rockets de Houston disputarán un par de partidos de pretemporada en el centro de apuestas de Macao en octubre.
Los encuentros, al igual que los de pretemporada de esta temporada entre Brooklyn y Phoenix, se jugarán en el Venetian Arena de Macao, que es propiedad de Sands Corp., una empresa operadora de casinos en la región. El presidente y director de operaciones de Sands, Patrick Dumont, es gobernador de los Mavericks, lo que convirtió a Dallas en una elección lógica para participar en los partidos en China.
The NBA and Sands today announced that The NBA China Games 2026 will feature the @dallasmavs and the @HoustonRockets playing preseason games on Friday, Oct. 9 and Sunday, Oct. 11 at The Venetian Arena in Macao.— NBA Communications (@NBAPR) January 5, 2026
📰 Full release: https://t.co/s7ovaqlTYS pic.twitter.com/8cxLg7njaY
“No podría estar más orgulloso de traer a los Mavericks a Macao y de que el equipo experimente la increíble hospitalidad que ofrecen las propiedades de Sands”, dijo Dumont en declaraciones difundidas por la liga.
Houston fue otra elección lógica para jugar en China. Los Rockets han gozado durante mucho tiempo de una enorme popularidad en ese país, en gran parte gracias a Yao Ming —miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, ocho veces All-Star de la NBA y el mejor jugador chino de todos los tiempos—, quien desarrolló toda su carrera en la NBA con Houston.
Desde que seleccionaron a Yao en el draft de 2002, los Rockets “han recibido un amor abrumador de los apasionados aficionados al baloncesto de China y han construido varios recuerdos entrañables jugando en el extranjero”, dijo el gobernador alterno de Houston, Patrick Fertitta.
Los partidos se jugarán el 9 y el 11 de octubre.
