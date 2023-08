Brad Greenberg tiene una respuesta sencilla para explicar por qué a sus 69 años continúa viajando el mundo trabajando como dirigente de baloncesto, y no es otra que su amor y pasión por el juego.

Pero tal vez la mayor explicación de lo que lo mantiene vigente en un básquet que continúa evolucionando con cambios continuos de reglas y la transformación de los jugadores, está en los genes que heredó de su madre, que a sus 95 años todavía trabaja.

“Decliné un par de oportunidades que ya tenía para dirigir en Europa, y esperaba que algo evolucionara con el equipo aquí. Pasé ya unas cuantas temporadas en Europa, las disfruté todas, pero pienso que esta es la opción perfecta para mí. Estoy más cerca de mi hogar, tengo una mamá de 95 años que vive en Manhattan, y necesito estar más cerca y verla más a menudo. Todavía trabaja en bienes raíces. Es asombrosa”, dijo Greenberg en entrevista con El Nuevo Día este martes poco después que la gerencia de los Cangrejeros de Santurce del Baloncesto Superior Nacional (BSN) lo anunciara como el nuevo dirigente del equipo para la temporada 2024.

Greenberg es un conocido en la liga pues en 2021 llevó a los Mets de Guaynabo hasta la serie final del BSN, en la que terminó perdiendo ante los eventuales campeones Vaqueros de Bayamón. En 2022 regresó pero tras la eliminación de los Mets al jugar para 14-18, no repitió en la plantilla.

Sin embargo, para la campaña 2023 su nombre sonó con insistencia para dirigir a Santurce. También, según reportes, los Capitanes de Arecibo estuvieron interesados. No obstante, Greenberg se encontraba activo en la liga de Bélgica y estaba comprometido hasta mayo.

“Cuando supe que iban a haber movimientos de coaches al final de la temporada, le dejé saber a Chris Santaella (el agente) que estaría interesado, y eso echó la bola a rodar. Es por eso que termino aquí”, agregó el veterano mentor, quien regresa a la isla con más de 40 años de experiencia en el baloncesto como técnico y gerencial.

Dijo que a través del agente dejó saber su disponibilidad para volver a la liga en un futuro, ya que por 2023 estaba comprometido en Bélgica.

“Me encantó la experiencia en Guaynabo y ahora vengo a una franquicia histórica que ha ganado ocho campeonatos, y que tiene aspiraciones de ganar cada noche. Es emocionante y quiero dar lo mejor de mí. Estoy agradecido por la oportunidad”.

Luego de terminar la temporada regular en 2023 con récord de 19-17, terceros en la Sección B, los Cangrejeros, que ganaron su último campeonato en 2007, clasificaron a la postemporada pero no fue mucho lo que duraron. Sucumbieron en siete partidos ante los Atléticos de San Germán en la serie de cuartos de final, en primera ronda.

Greenberg llevó a los Mets de Guaynabo a la serie final en su primer año en la liga en 2021. (Carlos Rivera Giusti)

Es la tercera campaña consecutiva, desde su retorno a la liga como franquicia de expansión, que Santurce se elimina en la primera ronda de los ‘playoffs’, y segunda al hilo ante los Atléticos.

Ahora Greenberg asume el reto en una organización que no ha sido muy paciente con el cuerpo técnico, como lo demuestra el hecho de que el estadounidense será el séptimo piloto en tres años. Los Mets, con quienes dirigió, también han cambiado varias veces su piloto y acaban de anunciar a principios de mes que el exjugador de la NBA y de la Selección Nacional, José Juan Barea, será su mentor en 2024.

“Siempre había escuchado de la liga y entonces tuve la experiencia de Guaynabo, que fue muy positiva. Entonces estuve fuera la temporada pasada. Y me di cuenta cuánto disfruté la competencia aquí, el espíritu de los fanáticos, y pensé, quiero hacerlo otra vez (dirigir en Puerto Rico). Me gusta estar en el gimnasio trabajando con los jugadores, y amo los juegos, la competitividad. Y esta es una liga que si no eres competitivo y no tienes pasión por el juego, no vas a sobrevivir”, expresó Greenberg consciente de lo vulnerable que es un dirigente en su puesto.

“Es parte del negocio”, dijo sobre los cambios de dirigente en las franquicias, al tiempo que se expresó entusiasmado por el hecho de que su nombre era interesado en el BSN.

“Me siento halagado cada vez que sé que hay alguien interesado en mí”.

Con una serie final en su resumé del BSN

Greenberg, en su debut en 2021 en el BSN con los Mets, tuvo marca de 9-4 al entrar como sustituto del también estadounidense Christopher Thomas. En los playoffs eliminó a los Leones de Ponce y a los entonces campeones defensores Vaqueros, antes de perder la final contra Arecibo.

Brad Greenberg, cuando dirigió a los Mets de Guaynabo. (BSN)

Greenberg habló también de su longevidad en el básquet y dice conocer a Flor Meléndez, quien a sus 76 años se mantiene vigente también en el básquet.

“Me siento bien afortunado de hacer esto por toda mi vida, mientras hay gente que no puede hacer lo que ama como su trabajo. El BSN es único, es una temporada corta, intensa y me gusta eso. Es un reto, es una prueba, pero te mantiene joven”.

“Disfruto dirigir. Punto. He dirigido en ocho países diferentes, y en un territorio de Estados Unidos, y todos los he disfrutado. Pero esta liga es diferente… la pasión, la emoción, la competitividad es única. Y eso me gusta”, aseguró.

“Pienso que la liga ha evolucionado para ser más atractiva para más jugadores, jugadores que tienen grandes resumés”, añadió consciente de la presencia en la pasada temporada de varios exenebeístas como los refuerzos de Quebradillas, Hassan Whiteside y Brandon Knight, y el de los Mets, DeMarcus Cousins.

“Creo que Ricardo (Dalmau, el presidente del BSN) y la liga deben estar orgullosos de lo que está pasando ahora mismo. Es una liga bien respetada por gente del baloncesto, y ahora el público general fuera de Puerto Rico, empieza a estar consciente. La liga está caliente”.

Pendiente al Mundial de la FIBA

Cuestionado en torno a si está siguiendo la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023, recordó su tiempo con la selección de Canadá en China 2019, donde fue uno de los asistentes del dirigente Nick Nurse. Manifestó que le sorprende que Francia haya sufrido dos derrotas seguidas en la ronda de grupos, causando su eliminación.

“Ellos usualmente llegan con una buena plantilla. Realmente no he visto sus juegos, así que no sé cómo evaluarlos, pero no era de esperar que arrancaran 0-2. Es bueno ver que Puerto Rico peleó en la segunda mitad (contra Serbia). Siento un montón de respeto por los coaches de Puerto Rico, por Nelson Colón, Pachy (Rafael Cruz) y Carlos (González). Buenos muchachos y buenos coaches. Espero que en el próximo juego (contra China el miércoles) ganen y adelanten”.

Destacó el hambre de los jugadores de Estados Unidos, por ser un grupo más joven sin superestrellas de la NBA, y por ser una plantilla donde todos pueden jugar de 15 a 20 minutos a una alta intensidad, repartiéndose los honores. Sobre Canadá, dijo que lo considera uno de los equipos elites del torneo, bien comparable con Estados Unidos.

“Tuve oportunidad de trabajar con ellos. No tenían muchos jugadores de la NBA en el último Mundial en China. Canadá es, en el papel, probablemente el número dos, comparado con Estados Unidos. Y tienen la segunda mayor cantidad de jugadores de la NBA en el roster. Es la primera vez que ellos están todos juntos así, que están jugando con una buena cantidad de jugadores de la NBA”.