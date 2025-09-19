Eddie Casiano debuta en el baloncesto femenino con las Cafetaleras de Yauco

Por primera vez en su carrera, el reconocido dirigente Eddie Casiano estará al mando de un quinteto femenino al asumir las riendas de las Cafetaleras de Yauco en el Baloncesto Superior Femenino (BSNF).

La franquicia sureña oficializó este jueves la salida de su técnico Héctor “Bobby” Porrata-Doria, quien renunció tras un arranque de 3-6, y anunció la llegada de Casiano para lo que resta de la temporada 2025.

El movimiento lo confirmó el apoderado José “Cheo” Rivera, quien también es dueño de los Atléticos de San Germán en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), equipo al que Casiano dirige desde hace varias campañas.

“Queremos agradecer profundamente a Bobby Porrata por su entrega y compromiso con nuestro equipo. Su trabajo fue fundamental para sentar las bases de este proyecto y siempre formará parte de la historia de las Cafetaleras de Yauco. Gracias por todo, Bobby”, expresó Rivera en declaraciones escritas.

Rivera destacó además que la llegada de Casiano representa un salto de calidad para el conjunto.

“Hoy damos la bienvenida al ‘Atlético Mayor’, Eddie Casiano, quien se une a las filas de nuestras Cafetaleras de Yauco como dirigente. Su trayectoria y liderazgo hablan por sí solos, y estamos convencidos de que su experiencia será clave para llevar este equipo al próximo nivel”.

Casiano, por su parte, se mostró entusiasmado con el nuevo reto.

“Vengo con mucha responsabilidad para aportar mi experiencia, trabajar con estas grandes jugadoras y continuar elevando el nivel del torneo. Vamos a dar lo mejor en cada juego para que los fanáticos de las Cafetaleras se sientan orgullosos”, expresó el técnico.

Reacciones en el BSNF

El presidente del BSNF, Luis G. Miranda Ramos, celebró la llegada de Casiano y recordó que en 2007 ya habían conversado sobre la posibilidad de verlo dirigiendo en el torneo femenino.

“Me alegra mucho tener a Eddie dirigiendo en nuestra liga. Cuando éramos compañeros en Mayagüez BSN para el 2007, y yo era apoderado de las Indias en BSNF, hablamos en un momento de esa posibilidad. Será magnífico tenerlo dirigiendo a Yauco”, afirmó.

“Se unirá a extensa lista de entrenadores de la selección de Puerto Rico que pasaron por aquí, tales como Flor Meléndez, Omar González, Carlos Calcaño y Carlos González”, añadió Miranda Ramos.

De igual forma, la directora de operaciones del BSNF, Yanira Liceaga, subrayó que la incorporación de un técnico de ese calibre reafirma el crecimiento de la liga.

“Seguiremos enfocados en que nuestra liga profesional continúe siendo dirigida por los mejores técnicos de Puerto Rico”, puntualizó Liceaga.

Una carrera de éxitos

Casiano trae consigo un amplio historial como dirigente, que incluye dos premios de Dirigente del Año en el BSN (2009 y 2012), un campeonato con los Indios de Mayagüez en 2012 y dos títulos en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (2012 y 2014).