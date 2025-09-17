BSNF anuncia fecha y sede para su Juego de Estrellas 2025

Los fanáticos del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) podrán escoger a dos jugadoras —una en la posición de guard y otra en el frontcourt— para el Juego de Estrellas 2025, que se celebrará el 27 de septiembre en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

La jornada también contará con un Juego de Novatas y competencias de habilidades.

La votación abrió este miércoles y se extenderá hasta el 21 de septiembre a través de la página oficial bsnfpur.com.

En total, 24 jugadoras serán seleccionadas al Juego de Estrellas —12 por equipo— todas mediante voto popular. Las dos jugadoras nativas con mayor cantidad de votos serán designadas capitanas, y tendrán la oportunidad de escoger entre las restantes estrellas seleccionadas.

Los equipos serán dirigidos por los dirigentes que ocupen el primer y segundo lugar en la tabla global al concluir la jornada del 21 de septiembre.