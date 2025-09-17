Opinión
17 de septiembre de 2025
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

BSNF anuncia fecha y sede para su Juego de Estrellas 2025

La cita reunirá a 24 jugadoras seleccionadas por votación popular y se transmitirá por televisión y plataformas digitales

17 de septiembre de 2025 - 5:49 PM

Nairimar Vargas, de las Cangrejeras de Santurce, se prepara para tirar al canasto. (Suministrada / BSNF)
Por Redacción El Nuevo Día

Los fanáticos del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) podrán escoger a dos jugadoras —una en la posición de guard y otra en el frontcourt— para el Juego de Estrellas 2025, que se celebrará el 27 de septiembre en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

La jornada también contará con un Juego de Novatas y competencias de habilidades.

La votación abrió este miércoles y se extenderá hasta el 21 de septiembre a través de la página oficial bsnfpur.com.

En total, 24 jugadoras serán seleccionadas al Juego de Estrellas —12 por equipo— todas mediante voto popular. Las dos jugadoras nativas con mayor cantidad de votos serán designadas capitanas, y tendrán la oportunidad de escoger entre las restantes estrellas seleccionadas.

Los equipos serán dirigidos por los dirigentes que ocupen el primer y segundo lugar en la tabla global al concluir la jornada del 21 de septiembre.

El evento se transmitirá por Punto 2 a partir de las 8:00 p.m. El Juego de Estrellas será precedido por el Juego de Novatas y las competencias de habilidades, que se transmitirán por YouTube, con las participantes a ser anunciadas en los próximos días.

Tags
BSNFBaloncestoJuego de Estrellas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
miércoles, 17 de septiembre de 2025
