Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de septiembre de 2025
87°lluvia ligera
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Resumen BSNF: las Explosivas de Moca asumen el liderato del torneo

El conjunto mocano expone este jueves su racha de cinco victorias consecutivas al hilo frente a Manatí

17 de septiembre de 2025 - 1:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Explosivas de Moca registran marca de 7-2 en el torneo. (Explosivas de Moca)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Las Explosivas de Moca elevaron a cinco su racha de victorias en septiembre y con ese avance llegaron a la mitad de torneo del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al tope del standing.

RELACIONADAS

Moca ha ganado, igualmente, seis de sus últimos ocho compromisos.

Las Explosivas (7-2) exponen su buen momento este jueves como local ante las Atenienses de Manatí (3-4).

Entre sus cinco triunfos en septiembre, las Explosivas lograron victorias sobre las campeonas defensoras Cangrejeras de Santurce (6-3) y las Pollitas de Isabela (6-4).

En el lapso de triunfos, todas sus titulares han anotado al menos ocho puntos por juego. Y en su última victoria, las cinco (titulares) marcaron en doble dígito. A nivel defensivo, han controlado a sus rivales menos de 70 unidades cuatro veces en su racha.

Mitad de la tabla

Aparte de Moca, Santurce e Isabela, las Gigantes de Carolina (5-5) y las Monarcas de Juana Díaz también llegan a la mitad del torneo jugando al menos para .500 de promedio. De hecho, Carolina, que fue el último equipo en vencer a las Explosivas, y Juana Diaz, se enfrentaban el miércoles en la noche.

Mientras, las Leonas de Ponce -quienes han jugado para 1-4 en septiembre- están últimas en el standing con marca de 2-6.

Ponce tiene un calendario complicado esta semana, cuando enfrenta a equipos con récord positivo. El jueves se mide a las Cangrejeras en el Auditorio Juan ‘Pachín’ Vicens y al otro día enfrenta a las Monarcas.

De Carolina la líder anotadora

La delantera de las Gigantes Aisha Sheppard es la líder anotadora del torneo con 190 puntos en 38.9 minutos por juego.

Una de las mejores actuaciones en lo que va de semana fue la de Talia Von Oelhoffen, de las Leonas, quien consiguió 30 tantos, siete rebotes, ocho asistencias, tres robos y tres tapones en la victoria 76-70 de Ponce sobre Isabela que frenó la racha de cinco derrotas corridas de las Leonas.

Von Oelhoffen es la líder en total y promedio de asistencias en el torneo con 65 y 8.1, respectivamente.

Imani McGee Stafford, quien comenzó la temporada con las Monarcas en septiembre, es la líder de promedio de rebotes con 16.6 por juego. En sus últimos dos partidos ha atrapado 22 y 22 rebotes, respectivamente. Imani es la hermana del también jugador y refuerzo de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), JaVale McGee.

Tags
BSNFMocaBaloncesto
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: