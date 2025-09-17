Resumen BSNF: las Explosivas de Moca asumen el liderato del torneo

Las Explosivas de Moca elevaron a cinco su racha de victorias en septiembre y con ese avance llegaron a la mitad de torneo del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al tope del standing.

Moca ha ganado, igualmente, seis de sus últimos ocho compromisos.

Las Explosivas (7-2) exponen su buen momento este jueves como local ante las Atenienses de Manatí (3-4).

Entre sus cinco triunfos en septiembre, las Explosivas lograron victorias sobre las campeonas defensoras Cangrejeras de Santurce (6-3) y las Pollitas de Isabela (6-4).

En el lapso de triunfos, todas sus titulares han anotado al menos ocho puntos por juego. Y en su última victoria, las cinco (titulares) marcaron en doble dígito. A nivel defensivo, han controlado a sus rivales menos de 70 unidades cuatro veces en su racha.

Mitad de la tabla

Aparte de Moca, Santurce e Isabela, las Gigantes de Carolina (5-5) y las Monarcas de Juana Díaz también llegan a la mitad del torneo jugando al menos para .500 de promedio. De hecho, Carolina, que fue el último equipo en vencer a las Explosivas, y Juana Diaz, se enfrentaban el miércoles en la noche.

Mientras, las Leonas de Ponce -quienes han jugado para 1-4 en septiembre- están últimas en el standing con marca de 2-6.

Ponce tiene un calendario complicado esta semana, cuando enfrenta a equipos con récord positivo. El jueves se mide a las Cangrejeras en el Auditorio Juan ‘Pachín’ Vicens y al otro día enfrenta a las Monarcas.

De Carolina la líder anotadora

La delantera de las Gigantes Aisha Sheppard es la líder anotadora del torneo con 190 puntos en 38.9 minutos por juego.

Una de las mejores actuaciones en lo que va de semana fue la de Talia Von Oelhoffen, de las Leonas, quien consiguió 30 tantos, siete rebotes, ocho asistencias, tres robos y tres tapones en la victoria 76-70 de Ponce sobre Isabela que frenó la racha de cinco derrotas corridas de las Leonas.

Von Oelhoffen es la líder en total y promedio de asistencias en el torneo con 65 y 8.1, respectivamente.