El BSN aumenta el tope salarial colectivo a $1 millón para el torneo 2026

La liga también aprobó un hard cap de $1.5 millones y reforzó las reglas contra las apuestas deportivas

13 de diciembre de 2025 - 9:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Vaqueros e Bayamón fueron los campeones del BSN 2025. (EDGARDO MEDINA MILLAN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) informó el viernes la aprobación de nuevos límites al tope salarial colectivo luego de una reunión de la Junta de Directores para evaluar enmiendas al Reglamento General.

Para 2026, el soft cap estará en un $1,000,000, mientras el hard cap se extendió a $1.5 millones.

De violar el tope, el equipo será multado por $250,000 y 15 juegos sin refuerzos. Reincidencias conllevarán expulsión del apoderado.

La distribución de los impuestos de lujo beneficiará a equipos bajo $1 millón en nómina con hasta $100,000 de distribución por equipo.

En 2024, los apoderados aumentaron el tope salarial colectivo a $900,000, con un hard cap de $1.4 millones.

En 2025, surgieron dudas sobre si las franquicias estaban cumpliendo con la reglamentación durante el torneo, provocando una reunión en medio de la competencia para recordar las reglas.

Escuadras con alto poder económico como los Mets de Guaynabo, Cangrejeros de Santurce y Vaqueros de Bayamón, eventuales campeones, presentaron nóminas altas, sin ser reveladas al público.

En la final de este año, los Leones de Ponce informaron a El Nuevo Día que su operación aumentó este año a $1.2 millones, por lo que tuvieron que pagar impuestos de lujo. Los Indios de Mayagüez, semifinalistas, declararon a El Nuevo Día que su nómina sobrepasó los $900,000.

Para la reunión del viernes, se entregó una auditoria externa sobre los gatos de los quintetos en 2025. Sin embargo, el BSN no hizo público los hallazgos en el comunicado sobre las enmiendas aprobadas.

Cero imagen en casas de apuestas

Sobre las apuestas deportivas, se prohibió la participación en anuncios o promociones de casas de apuestas a jugadores, dirigentes, árbitros, apoderados y empleados de la liga.

Este año, Carlos Arroyo, coapoderado de los Vaqueros, fue embajador de BetMGM en Puerto Rico con la aprobación del presidente liguero Ricardo Dalmau.

Además, se reforzaron las sanciones por apuestas, manipulación de resultados, divulgación de información confidencial y publicidad no autorizada, incluyendo multas de hasta $50,000 y posibles suspensiones o expulsiones.

Acerca del sorteo de jugadores de nuevo ingreso, solo las franquicias, los agentes y los propios jugadores podrán inscribir nombres a draft. En el caso de jugadores bajo contrato multianual en otra liga profesional, el canastero podrá objetar su inclusión en el sorteo.

Tags
BSNImpuestos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
