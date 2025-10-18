El BSN volverá a jugar con tres refuerzos por equipo para el torneo 2026

Por segundo año consecutivo, el Baloncesto Superior Nacional (BSN) volverá a jugarse con tres refuerzos por equipo.

La decisión fue tomada el viernes durante la reunión de la junta de directores para someter enmiendas al reglamento general de la liga.

En 2024, se aprobó un importado adicional para las 12 franquicias rumbo a la competencia 2025. Los Vaqueros de Bayamón quedaron campeones con el trío estelar de importados de Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte.

El año anterior, los Criollos de Caguas conquistaron el título gracias a la tripleta de Travis Trice, Akil Mitchell y Louis King. El quinteto criollo tuvo derecho a tres refuerzos debido a que era una franquicia de expansión (Humacao 2021) que no había clasificado a la postemporada.

A la reunión del viernes, la Asociación de Jugadores se presentó nuevamente en contra de la medida. Propuso que los ocho equipos que clasificaron a los playoffs jugaran con un solo canastero invitado, mientras que las escuadras que no estuvieron entre los mejores ocho militaran con dos.

Entre otros puntos enmendados, los equipos solo tendrán seis oportunidades para cambiar de importados antes de la fecha límite de canjes. En la postemporada, solo podrán hacer movidas de refuerzos en dos ocasiones.

El BSN informó que la reunión de enmienda continuará en las próximas semanas ya que no se tocaron los temas del tope salarial colectivo ni los impuestos de lujo. Fuera de la cónclave extraordinario, la junta tiene reunión en diciembre para la discusión del reglamento del torneo 2026.

A continuación, los artículos enmendados el viernes:

El Artículo 3.5 sobre nuevos apoderados se revisa para que la carta de compromiso sea mediante declaración jurada y sea sometida solo una vez en lugar de cada temporada.

Al Artículo 13.1 (c) sobre los criterios de residencia se le añade la presunción de que si el jugador cuenta con documentos como planillas, contratos, evidencia laboral, etc, cumple con el requisito de tres años de residencia La enmienda no elimina la potestad del BSN de pedir más información.

Al Artículo 13.1 se le añade que un hijo de todo jugador no nacido en Puerto Rico que sea elegible como nativo por sus padres o abuelos y haya jugado en el BSN por 5 temporadas o más, será elegible para jugar como nativo.

Al Artículo 13.1 se le añade que un hijo del apoderado con tres temporadas en el BSN puede ser elegible como nativo sin importar su ciudadanía.

El Artículo 17.3 establece que en caso que un entrenador renuncie sin justa causa, el equipo afectado tendrá la posibilidad de someter una reclamación a la liga para activar una restricción laboral de un mes. La enmienda reconoce el derecho al apoderado que originalmente tenía contrato con el dirigente a renunciar al derecho de oponerse a los 30 días de penalidad.

El Artículo 21.1 sobre la composición de los equipos establece que el salario de un jugador que por lesión certificada por el BSN pierda la mitad o más de los partidos de un equipo, el cálculo del impuesto de tope colectivo contará solo por un 50%.

El Artículo 22.1 sobre los jugadores invitados, se enmienda para limitar la cantidad de sustituciones de jugadores invitados a seis (6) antes de la fecha límite de cambios y dos (2) sustituciones luego de la fecha límite da cambios. Para efectos del límite de sustituciónes, se contabilizarán sustituciones por cualquier razón (lesión, rendimiento, etc.).

El Artículo 23.1 estipula que todo cambio aprobado sea notificado a todos los apoderados.

El Artículo 23.1 sobre los cambios de jugadores, eliminará la palabra “presunción” sobre el balance del cambio para cambiarlo a “debe” estar balanceado.

El Artículo 23.1 sobre el cambio de jugadores, no permitirá los cambios de jugadores invitados por jugadores nativos, solo se podrá cambiar un jugador invitado por otro jugador invitado.