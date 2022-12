Hansel Enmanuel hizo una pausa por un momento y luego alcanzó su pierna izquierda.

“Voy a mostrarte algo que no le he mostrado a nadie”, dijo, levantando lentamente la pata de su pantalón sudadera hasta que la pierna quedó expuesta a la altura del muslo. “Mira.”

Señaló cicatriz tras cicatriz tras cicatriz a lo largo de su pierna, este jugador de un solo brazo, de Northwestern State, que mide 6 pies 6 pulgadas y se ha convertido en una sensación del internet por los vídeos con sus jugadas más destacadas. Es la evidencia física de un tiempo sombrío grabado profundamente, un recordatorio de por vida de un viaje que lo llevó al baloncesto de la División I en la NCAA.

“¿Ves todo esto aquí?” preguntó durante una entrevista reciente en un hotel de Houston. “Eso es porque cada vez que me caigo… (eso) sucedió”.

Negó con la cabeza antes de continuar.

“Ese momento fue demasiado difícil para mí”, dijo. “Eso fue una locura porque no pensé que iba a suceder”.

Enmanuel, de 19 años, ha llamado la atención durante varios años después de que algunos videos se volvieron virales pues lo mostraban donqueando con facilidad en la escuela secundaria. Driblea dejando atrás a los oponentes. Mete triples. Giros sorprendentes que sacan de balance a la oposición.

Todo con solo su brazo derecho. Parece casi sin esfuerzo cuando juega. No lo es. Nunca lo ha sido.

Enmanuel tenía 6 años y vivía en República Dominicana cuando jugaba con amigos escalando una pared. No era estable y cayó sobre él, inmovilizándole el brazo izquierdo. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvarle el brazo y se lo amputaron varias pulgadas por debajo del hombro.

Estuvo hospitalizado durante unos seis meses. Fue un momento oscuro para Enmanuel y su familia.

“Cuando ocurrió el accidente, estaba pensando: ‘¿Qué voy a hacer ahora?’”, dijo. “Estaba pensando: ‘Se acabó para mí’”.

Al final de su hospitalización, Enmanuel dijo que su enfoque mental había mejorado gracias a su relación con Dios. Lentamente, las cosas mejoraron.

Hansel Enmanuel puede donquear con facilidad. La primera vez que lo logró tenía solo 14 años. (Michael Wyke)

Las pequeñas cosas se convirtieron en grandes victorias. Recuerda vívidamente la primera vez que se ató los zapatos. Meses después del accidente, Enmanuel también probó el baloncesto.

“ Creo que ese es mi… destino perfecto que Dios me dio. Ser esa persona para poder inspirar a algunas personas y motivar a mucha gente. ” Hansel Emmanuel / jugador colegial de baloncesto

Su brazo perdido lo dejó sin equilibrio. Cada vez que intentaba correr, sin equilibrio, se estrellaba contra el suelo, cayendo sobre los escombros esparcidos por las canchas improvisadas en las que jugaba. Las cicatrices se acumularon. Pero también lo hizo su confianza a medida que ganaba experiencia.

A los 13 años, comenzó a asistir a campamentos y torneos en Estados Unidos y comenzó a darse cuenta de lo bueno que podía ser. Donqueó la bola por primera vez a los 14 y no pasó mucho tiempo antes de que su celebridad en Internet comenzara a crecer junto con las vistas de esos videos.

Jugó baloncesto en la escuela secundaria en Kissimmee, Florida, y fue considerado uno de los mejores prospectos en su último año, cuando promedió 25.9 puntos, 11 rebotes, 6.9 asistencias y 3.4 tapones por juego.

No fueron las jugadas destacadas las que despertaron el interés del entrenador de Northwestern State, Corey Gipson. Le gustaba su actitud y la forma en que se comportaba en la cancha.

“Hansel es una persona muy resistente, lo que lo convierte en un jugador muy resistente”, dijo Gipson. “Esa mentalidad se traduce en el juego. Cuando lo ves en el suelo, solo ves una fuerza formidable que no da nada por sentado”.

Hansel Enmanuel estirándose en el área del banco de su equipo de Northwestern. (Michael Wyke)

Como estudiante de primer año en el equipo de Gipson, Enmanuel ha visto minutos limitados. Pero ha mostrado destellos de las habilidades que lo hicieron famoso antes de pisar el campus.

El 10 de diciembre contra Louisiana-Monroe, Enmanuel anotó los primeros puntos de su carrera universitaria, terminando con cinco puntos. Una bandeja, un tiro libre. Pero coronó la actuación de manera impresionante cuando falló un tiro libre, atrapó el rebote y finalizó con un donqueo atronador.

Los compañeros de equipo de Gipson y Enmanuel entienden que el interés en él aumenta porque le falta un brazo. Para ellos, él es solo uno de los muchachos.

Gipson, quien también está en su primer año en Northwestern State, compartió una historia desde el principio del campamento que ilustra perfectamente ese punto. Cuando un jugador comete un error en la práctica, Gipson lo obliga a hacer ‘pushups’ con la punta de los dedos. Le ordenó a Enmanuel que lo hiciera después de un error, luego inmediatamente se sintió mal y dijo que podía hacer abdominales en su lugar.

“ Teniendo a Hansel en Northwestern, no se pueden imaginar la cantidad de llamadas, correos electrónicos y mensajes que he recibido de personas que tienen hijos con discapacidades y me dicen lo maravilloso que es ver a Hansel esencialmente superar eso y poder jugar en este nivel. ” Marcus Jones / presidente de Northwestern

Enmanuel se negó: “No, entrenador”.

Mientras luchaba por completar la tarea, su compañero de equipo Cedric Garrett entró en acción y lo agarró del abdomen para ayudarlo.

“Y cuando lo agarraron por la cintura, bajó y lo hizo. Bajó y lo hizo”, dijo Gipson. “Y a partir de ese momento, el equipo, el personal y todos (dijeron): ‘Oye, todos estamos en la misma página. Nadie... está pidiendo un trato adecuado, pero, papá, si Hansel no está pidiendo ningún favor, es mejor que nadie... pida ninguno’”.

El presidente de Northwestern State, Marcus Jones, fue fundamental para que Enmanuel firmara con la escuela en Natchitoches, Louisiana, porque habla español con fluidez y ayudó a disipar las preocupaciones que tenían sus padres hispanohablantes sobre su transición a la universidad.

“Tuvimos la oportunidad de hablar sobre la universidad y lo que querían que le sucediera a su hijo”, dijo Jones. “No querían que lo trataran como un número y solo como una obra maestra”.

La reacción que ha tenido la gente cuando Enmanuel juega baloncesto universitario ha abrumado a Jones.

“Teniendo a Hansel en Northwestern, no se pueden imaginar la cantidad de llamadas, correos electrónicos y mensajes que he recibido de personas que tienen hijos con discapacidades y me dicen lo maravilloso que es ver a Hansel esencialmente superar eso y poder jugar en este nivel”, dijo.

La celebridad de Enmanuel también ha llevado a acuerdos de patrocinio con Adidas y Gatorade, entre otros. También tiene metas altas, incluida la NBA.

“Ese es el gran objetivo”, dijo. “Nadie me va a detener. Solo Dios”.

Otra aspiración es convertirse algún día en un orador motivador para poder compartir su historia.

“Creo que ese es mi… destino perfecto que Dios me dio”, dijo. “Ser esa persona para poder inspirar a algunas personas y motivar a mucha gente. Sí, puedo ser positivo”.