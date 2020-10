El Miami Heat no solo fue derrotado. Fueron golpeados.

Bam Adebayo (distensión en el hombro izquierdo) y Goran Dragic (pie izquierdo) salieron con lesiones y Jimmy Butler jugó con una torcedura en el pie izquierdo en el primer partido de las Finales de la NBA.

Una serie que comenzó de manera tan impresionante para el Heat podría ser corta si sus tres mejores jugadores están fuera o están limitados. Los Lakers de Los Ángeles los derrotaron 116-98 el miércoles por la noche, pero sus preocupaciones van mucho más allá de cómo pueden competir.

La pregunta más importante podría ser: ¿Quién puede?

Dragic no jugó en la segunda mitad debido a una rotura de la fascia plantar izquierda, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de los detalles. La persona habló bajo condición de anonimato porque no se hizo ningún anuncio oficial. No estaba claro cómo o cuándo se lastimó el base veterano, o si podrá jugar en el resto de la serie.

“Sabemos cuánto quiere ganar, cuánto quiere ir a la guerra y luchar con nosotros”, dijo Butler. “Obviamente lo amamos por eso y lo queremos con nosotros. Pero sea lo que sea lo que el médico le diga que haga, eso es lo que tiene que hacer”, agregó.

El esloveno es un líder veterano del Heat, que lo adquirió en 2015, la temporada posterior a su última aparición en las Finales de la NBA. Jugó como reserva durante la temporada regular, pero ha estado comenzando en los playoffs, y su desempeño de seis puntos en en el primer juego puso fin a una racha de 33 partidos consecutivos de postemporada en cifras dobles.

“Todavía estamos esperando ganar. Aún sabemos que podemos”, dijo Butler.

"Como dije antes, queremos que él esté con nosotros. Él es una gran parte de lo que estamos tratando de hacer, pero hasta que podamos tenerlo de regreso, tenemos que salir y luchar aún más duro ".

Justo antes del medio tiempo, Butler giró su tobillo izquierdo en una penetración hacia la canasta. Pudo permanecer en la cancha después del descanso durante los últimos segundos, pero la lesión aún parecía molestarlo en la segunda mitad.

El jugador estrella parecía estar cojeando cuando aterrizó después de anotar mientras recibía una falta a los 13 segundos del tercer cuarto. Expresó que sintió algo de dolor después del partido, pero que estaría bien con el tratamiento.

“Tengo que estar listo para empezar, así que veremos cómo se siente mañana, pero estaré bien”, declaró.

El hombro de Adebayo chocó con fuerza contra Dwight Howard cuando conducía hacia el canasto con 7:03 por jugarse en el tercer cuarto.

Adebayo, el pívot del equipo All-Defensive de Miami, ya lleva una manga en el brazo izquierdo y claramente estaba lastimado durante las finales de la Conferencia Este contra Boston.

El Heat dijo que las radiografías tomadas en la arena fueron negativas.

El entrenador Eric Spoelstra dijo que no estaba seguro de si Adebayo tenía una lesión persistente de la serie anterior.

“No tengo esa respuesta en este momento”, indicó Spoelstra. “Lo reevaluaremos mañana y veremos dónde estamos”.

Dragic promedió 22.8 puntos para liderar al Heat en su barrida de primera ronda sobre Indiana en la primera ronda. Butler lideró a Miami con 23.4 por juego cuando eliminó al líder Milwaukee en las semifinales de la Conferencia Este y Adebayo anotó 21.8 por juego en las finales del Este, convirtiendo al Heat en el primer equipo desde los San Antonio Spurs de 1999 en llegar a las Finales de la NBA con tres máximos anotadores en cada una de las tres primeras rondas.

El trío impulsó Heat, quinto sembrado del Este, a la final como el equipo con menor cabeza de serie desde ese año, cuando los Spurs vencieron a los Knicks de Nueva York, octavo sembrado.