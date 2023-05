Arecibo.- El dirigente interino Pedro González ha estabilizado la nave de los Capitanes mientras que la gerencia del quinteto norteño continúa en la búsqueda de un técnico en propiedad.

Arecibo intentaba extender el miércoles su racha de victorias a cuatro bajo el mando de González, quien tomó las riendas tras el despido del mentor Tony Ruiz la semana pasada tras una seguidilla de tres derrotas.

La escuadra capitana derrotó dos veces a Mayaguez, más a Humacao. Están terceros en la Sección A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con 13-9.

Ángel García, gerente general de los Capitanes, dijo El Nuevo Día que tomó una pausa de sus funciones durante el fin de semana del Juego de Estrellas debido a una situación personal.

“La cosa no se han enfriado. Había acordado que íbamos a esperar durante el fin de semana del Juego de Estrellas. La realidad es que mi suegra cayó grave. He estado trabajando con mi familia y la gerencia me dio el espacio. Así que ya en los próximos días debemos estar trabajando con el tema”, compartió García.

El exdirigente de los Capitanes David Rosario, así como el exjugador Larry Ayuso, han sonado como candidatos para el puesto. El primero rechazó la oferta debido a sus compromisos en Nicaragua.

Los Capitanes también contactaron a los excanasteros Daniel Santiago y Orlando “Guayacán” Santiago, supo este diario.

González, contratado como asistente de Ruiz al comenzar la temporada 2023, figura en la lista para la plaza en propiedad.

“Puede ser candidato. No te puedo decir que no porque ha hecho un trabajo excepcional. Ha trabajado bien, ha tenido una buena rotación y, lo más importante, que ha tenido un control del grupo. Para eso se aprecia ante cualquier otra consideración”, dijo García.

“No sentimos cómodos con él y él se siente cómodo con nosotros. Esta es su casa”, agregó.

González debutó como dirigente en 2021 al mando de los Grises de Humacao.