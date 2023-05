Ponce - Los nervios no discriminan, sin importar la profesión. La inquietud ataca sin importar los años de experiencia y los logros acumulados.

Así se sintió Carlos Morales cuando se paró en la línea del Baloncesto Superior Nacional (BSN) el pasado jueves por primera vez en 23 años, esta vez al mando de los Leones de Ponce.

Sonó el silbato, el balón fue tirado al aire y fue como si Morales nunca se hubiera marchado del torneo local. El resultado: una victoria en San Germán para acabar una racha de cinco derrotas de los melenudos.

“Ningún sentimiento, en realidad. Lo que trataba era sacar el juego, tratar de darle las mejores herramientas posibles a mi equipo para ganar”, recordó Morales a El Nuevo Día anoche, antes de su segundo partido con la tableta contra los líderes Piratas de Quebradillas.

“Es una sensación bastante rara porque desde la noche antes del juego y la preparación habían como que muchos nervios. Tan pronto entras a la cancha, te sientas y la bola va al aire y se te quita totalmente. Eso fue lo que sentí, honestamente. Los nervios antes del juego son buenos porque son los que hacen que te enfoques. Pero, cuando comienza el partido, es bueno tratar de estar lo más calmado posible para tomar las mejores decisiones posibles si es que esa frase cabe”, añadió.

Morales dirigió por última vez en el BSN en 2000 en las riendas de los Vaqueros de Bayamón. También fue técnico de los Indios de Canóvanas, Atléticos de San Germán y Mets de Guaynabo.

Con el “Monstruo Anaranjado” ganó el campeonato en 1991. Volvió hacerlo, esta vez con los metropolitanos, en 1994. Morales también dirigió la Selección Nacional entre 1993 y 1999.

Hace dos décadas, se mudó al estado de Florida, destacándose, en mayor medida, como analista de la NBA. No dejó de trabajar en el baloncesto, fungiendo como asistente del Equipo Nacional en la década pasada. A los Leones llegó el año pasado como asistente de Wilhelmus Caanen, ahora mentor de los Grises de Humacao.

Unos años después y de manera inesperada, Morales completa un círculo para verse de vuelta como estratega de los Leones después de la prematura renuncia de Juan Cardona.

El reputado argentino Sergio Hernández comenzó la campaña como dirigente, pero también renunció ante el lento arranque de la escuadra ponceña, que tras la derrota de anoche ante Quebradillas cayó a marca de 8-15, quintos en la Sección A.

De dar sugerencias al dirigente en propiedad a tomar decisiones, cambiar la mentalidad no ha sido un problema para Morales, de 64 años.

“Tan pronto te montas en una bicicleta después de tanto tiempo, comienzas a pedalear. El coaching es así. Claro, estar inactivo y no hacer nada sería bastante difícil. Pero como uno sigue viendo baloncesto y aportando de otra manera, tan pronto tomas la batuta de nuevo, es como retomar algo que ya sabes hacer”, indicó Morales.

“(Como asistente) cuando uno da las sugerencias, tienes que saber que el dirigente es quien va a tomar la decisión final, que la pueda aceptar o no. Esa es la parte del asistente. No puedes tener egos. Tú vas a dar sugerencia. Y si el coach no la acepta es porque siente que puede hacer algo mejor. Y esa es la parte distinta. Ahora viene sugerencias para uno y uno tiene que saber filtrarlas”, analizó.

Carlos Morales en una foto de 1998, cuando era dirigente de la Selección Nacional adulta. (ANDRE KANG)

Curiosamente, el regreso de Morales -ahora el entrenador de mayor edad en la liga- a la líneas en el BSN se da luego de una situación parecida en el béisbol invernal, cuando el experimentado Mako Oliveras, de 76 años, volvió a dirigir a los Indios de Mayagüez. Oliveras llegó a los Indios al título.

“Me estás comparando con tipos que son más viejo que yo. Yo tengo 64. Ellos están en los 70″, dijo Morales con una risa.

Si algo ha aprendido Morales mirando desde afuera todos estos años, es no ponerse ataduras. Por esta razón, no descarta una nueva corrida como técnico en el BSN más allá de este año.

“Aprendí muchas cosas estando al otro lado. Unas cosas que hacen los deportistas y dirigentes, es que muchas veces se cierran las puertas ellos mismos para que después, en dos años, regresen y te digan mentiroso. No puedo decir que voy a seguir dirigiendo. Tampoco decir que no voy a seguir dirigiendo. Estoy dirigiendo ahora. Estoy contento con los refuerzos ahora mismo, pero no te puedo decir que no los voy a cambiar para que dentro de dos semanas haga cambios y digan ‘que embuste nos metió Carlos Morales’. La mejor forma de hacerlo es no ponerse camisas de fuerzas y trabajar con lo que tienes”, profundizó.

¿Y las razones para una temporada fría de los Leones?

“A este equipo le ha faltado suerte. Tuvimos coaches espectaculares. Sergio es un tipo de quien aprendí muchísimo. Juan vino con una energía tremenda. No llegó a un acuerdo con la gerencia, una cosa media rara. Carlos Rivera dirigió por un juego nada más (tras la renuncia de Hernández) y estuvo en una posición bastante difícil en Santurce (derrota). Hizo un trabajo tremendo. La suerte no nos ha acompañado en los juegos cerrados que se fueron al otro lado, que son los que pasan factura”, resumió Morales.