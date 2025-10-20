El Thunder arranca la temporada 2025-26 como monarca y favorito al bicampeonato

La temporada número 80 de la NBA arranca este martes en Oklahoma City cuando el Thunder, campeón defensor —aunque no le guste demasiado esa etiqueta— reciba sus anillos de campeón tras vencer a los Pacers de Indiana en siete intensos juegos durante las pasadas Finales.

Esta vez, el rival serán los Rockets de Houston, quienes adquirieron en la temporada muerta a Kevin Durant y que se perfilan como la principal amenaza del Thunder en la Conferencia Oeste.

“Todos dicen ‘defendiendo’, pero nosotros también queremos estar a la ofensiva”, dijo el escolta Jalen Williams.

Traducción: un solo campeonato no es suficiente para el Thunder. Quieren más.

El equipo sabe perfectamente que vive en la era de la paridad en la NBA: siete franquicias distintas han ganado títulos en los últimos siete años, una racha sin precedentes en la historia de la liga.

El comisionado Adam Silver ha visto a nueve franquicias diferentes coronarse durante sus 12 años al mando. Su predecesor, David Stern, vio a ocho hacerlo en tres décadas. El Thunder quiere ser el equipo que rompa esa tendencia, y con prácticamente todos los jugadores de vuelta de aquel conjunto que ganó 68 partidos y el título, no sorprende que BetMGM Sportsbook los tenga como favoritos para conquistar el campeonato de 2026.

“Es por lo que uno trabaja”, destacó Shai Gilgeous-Alexander, armador y escolta estrella del Thunder, quien viene de una temporada en la que fue campeón anotador, campeón de la NBA, Jugador Más Valioso y ‘MVP’ de las Finales.

“Todos logramos algo con lo que soñábamos desde niños. Hemos tenido tiempo para disfrutarlo, pensarlo y divertirnos. Creo que realmente lo asimilamos. Pero… sería horrible perder el campeonato en 2026. Ese es el nuevo enfoque. Esa es la nueva meta”.

La tarea no será sencilla

Claro, no será fácil. La Conferencia del Oeste está completamente cargada de talento.

Houston sumó a Durant a un equipo que ya había ganado 52 juegos. Victor Wembanyama está sano nuevamente en San Antonio. Stephen Curry sigue siendo el motor de Golden State. Los Lakers de Los Ángeles cuentan con Luka Doncic y esperan pronto tener de regreso a LeBron James. Nikola Jokic sigue siendo imparable en Denver. Anthony Edwards todavía no ha llegado a su mejor momento en Minnesota. Los Clippers de Los Ángeles tienen la plantilla más experimentada de la liga. Y Dallas posee al número uno del draft, Cooper Flagg, rodeado de un enorme talento.

Todos esos equipos —entre otros— tienen aspiraciones legítimas. De hecho, si el Thunder clasifica a los playoffs, al menos uno de esos ocho equipos ni siquiera llegará a la primera ronda.

“Creo que esta es la mejor Conferencia del Oeste que he visto en mi vida. Este es mi año número 29 en la NBA”, dijo Tim Connelly, presidente de operaciones de baloncesto de los Timberwolves de Minnesota. “Nunca había visto una conferencia con tanto talento. No le vamos a huir a nadie. Estamos ansiosos por ver en qué nivel estamos dentro de esta Conferencia Oeste históricamente cargada”.

La Conferencia del Este también tiene su dosis de intriga.

El campeón del Este, Indiana, perdió a Tyrese Haliburton por una rotura del tendón de Aquiles en el Juego 7 de las finales y sabe que no jugará esta temporada. Luego, Myles Turner se marchó a Milwaukee en la agencia libre. Boston, que llegó como gran favorito la campaña pasada tras ser campeón en 2024, espera conocer si, o cuándo, Jayson Tatum podrá volver tras su propia lesión en el tendón de Aquiles.

Filadelfia, por su parte, que desperdició la temporada anterior por las lesiones, tendrá otra oportunidad de ver si Joel Embiid, Tyrese Maxey y Paul George pueden por fin mantenerse saludables. Cleveland y Nueva York están consolidados entre los mejores, mientras que equipos jóvenes como Orlando, Detroit y Atlanta buscan abrirse paso entre los contendientes.

“Creo que el equipo que gane el Este sentirá que puede ganarlo todo, igual que el que gane en el Oeste”, dijo Doc Rivers, entrenador de Milwaukee. “El año pasado dije que el Este estaba al mismo nivel que el Oeste en la parte alta. Ahora dos equipos han sufrido bajas importantes. Eso podría haber cambiado las cosas”.

El Thunder, mientras tanto, intenta no cambiar.

Ya no son los que persiguen; ahora son los perseguidos. Esa, espera el entrenador Mark Daigneault, es la única diferencia real entre esta temporada y la anterior. Dijo que esta campaña traerá desafíos inesperados, y cómo el Thunder reaccione ante ellos podría definir su destino.

“Es difícil predecir hacia dónde irá todo esto”, señaló Daigneault. “Lo que sí es predecible son las soluciones y los principios en los que confiamos. Siempre hemos confiado en estar presentes, en trabajar día a día, en mejorar continuamente y en enfocarnos en los valores que trascienden las circunstancias. Ahí ha estado, está y seguirá estando nuestro enfoque”.

