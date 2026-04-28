“La serie no se ha acabado”: las Leonas buscarán mantenerse con vida en la final ante Santurce

Las Leonas de Ponce regresarán a casa obligadas a ganar este miércoles, cuando enfrenten a las dominantes Cangrejeras de Santurce en el cuarto juego de la final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Las Leonas retornarán al Auditorio Juan “Pachín” Vicens en desventaja 0-3, por lo que una victoria santurcina pondría fin a su temporada y coronaría al conjunto sanjuanero.

Consciente del panorama, el dirigente ponceño Harry González aseguró que su equipo no baja los brazos y se preparará para dar la batalla.

“Vamos a seguir trabajando duro porque la serie no se ha acabado. Esta es una serie de 7-4, y sabemos que estamos contra la pared. Tenemos que salir a jugar y defender el Pachín”, expresó González el lunes al final del tercer encuentro de la serie de campeonato.

El partido, celebrado en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, concluyó con parciales de 25-16, 25-19 y 25-18 a favor de las Cangrejeras, que apenas han sufrido una derrota en toda la temporada 2026, ocurrida en la ronda de cuartos de final.

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González sostuvo que las bajas de la colocadora titular Raymariely Santos y de la opuesto Sherridan Atkinson por condiciones médicas han pesado sobre el sexteto ponceño.

Santos enfrenta molestias en la espalda, mientras Atkinson continúa afectada por una lesión en la rodilla derecha. Ambas permanecieron el lunes en el banco para respaldar a sus compañeras.

No obstante, pese a estas ausencias, el dirigente reconoció el “gran carácter” que han demostrado sus jugadoras.

“Lo que hemos visto es un gran carácter de parte de las muchachas que han asumido el rol y han dado lo mejor de sí. Los sets -dentro de todo- han sido batallados”, articuló.

De cara al partido del miércoles, pautado para las 8:00 p.m., explicó que el equipo debe mejorar significativamente desde la línea de servicio.

“Definitivamente hoy (lunes) no tuvimos una buena noche sirviendo. Ellas pasaron cómodamente. Pasaron por encima del 50%, lo que no pasó en (el segundo partido en) Ponce. Así que, en ese sentido, sabemos que tenemos que mejorar el servicio. De igual forma, tenemos que ser más eficientes en la recepción para que nuestras centrales puedan entrar más en ritmo”, dijo.