“No tenía mérito alguno”: desestiman querella contra Héctor Vázquez Muñiz
Proceso interno concluye sin evidencia que sustente imputaciones de una empleada
28 de abril de 2026 - 4:15 PM
28 de abril de 2026 - 4:15 PM
El Departamento de Recreación y Deportes (DRD) informó que una querella presentada por una empleada contra el secretario de la agencia fue desestimada tras una evaluación administrativa.
Según una resolución notificada en la tarde del lunes, el oficial examinador a cargo del caso concluyó que las alegaciones carecían de mérito. En su informe, indicó que los hechos presentados y la evidencia ofrecida “ni siquiera se aproximan” a la definición de acoso laboral, por lo que recomendó la desestimación de la querella.
El secretario del DRD, Héctor Vázquez Muñiz, expresó que se mantuvo respetuoso del proceso y evitó ofrecer detalles mientras la investigación estaba en curso. No obstante, tras conocerse la determinación, sostuvo mediante un comunicado escrito de que la querella “no tenía mérito alguno” y lamentó lo que describió como un “uso irresponsable” de mecanismos destinados a proteger los derechos de los trabajadores.
Asimismo, el funcionario rechazó versiones que circularon recientemente sobre el caso, asegurando que no existe ninguna querella federal en su contra ni procesos adicionales en foros judiciales o administrativos relacionados con este asunto.
Vázquez Muñiz concluyó señalando que, a pesar de situaciones como esta, mantiene su compromiso con el servicio público y con la idea de que es posible generar cambios positivos dentro de la gestión gubernamental.
#DRD— Héctor Vázquez Muñiz 🇵🇷🇺🇲 (@VazquezMuniz) April 28, 2026
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El lunes, el funcionario aseguró que le preocupaba más situación del dirigente boricua Alex Cora con los Red Sox de Boston que los resultados de la investigación.
La vista investigativa se celebró el pasado sábado y fue dirigida por el licenciado Rubén Nigaglioni, quien eventualmente preparó el informe.
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