“He recibido un montón de mensajes en estos días, de ayer para hoy, sobre que lo hicimos bien en la temporada, que fue buena, que tuvimos tremendo año y no importa (si nos eliminamos). Pero, mis jugadores no lo piensan así”, dijo Vélez a El Nuevo Día vía telefónica previo a una práctica.

En pos de evitar otro robo

“Fue una decisión completamente mía. No hizo nada (indebido), no faltó el respeto, no ha dicho nada. Estaba un poco machucado de una pierna. Fue una decisión del coach. No hay una situación adversa con Georgie. Él siempre había jugado bien contra ellos. Su mejor actuación había sido contra Ponce en la temporada regular. Uno trata de darle a cada juego lo que lleva. Georgie es vital para nosotros”, aseguró Vélez.