“Estoy día a día”: Travis Trice no quiere apresurar su debut con los Criollos en 2025

Ante el buen momento que atraviesa el quinteto , el Jugador Más Valioso de la serie regular y de la final de 2024 no tiene prisa en hacer su debut con los campeones defensores.

A preguntas sobre el estatus de su lesión, Trice dijo que su recuperación se encuentra en un 75-80 por ciento, por lo que no apresura su entrada a cancha.

“ A este punto, estoy día a día. Al mismo tiempo, es lo que el equipo necesite. Ahora mismo, están jugando bien. Solo me importa ganar. Si eso significa estar fuera, está bien. Lo que necesiten, lo haré ”, expresó Trice.

“ En ningún momento le voy a poner la presión de jugar hasta que él me diga que se sienta listo. No quiero que se lastime o luzca mal", dijo el dirigente.

"Está entrenando todos los días y está practicando con nosotros. Hay unas cosas que las hace al 100 por ciento y otras con limitación porque se está recuperando. Estoy esperando que me diga que esté ”ready to go", declaró Caanen.