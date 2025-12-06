Opinión
Ethan Thompson marca 11 puntos en la victoria de los Pacers

El jugador novato estuvo efectivo en sus lances de campo ante los Bulls

6 de diciembre de 2025 - 10:56 AM

Ethan Thompson totalizó 34 minutos, saliendo del banco, en el choque ante los Bulls. (Michael Conroy)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Chicago - Pascal Siakam anotó un máximo de la temporada de 36 puntos, Bennedict Mathurin agregó 28 y los Pacers de Indiana superaron 120-105 el viernes a los Bulls de Chicago.

En la victoria, el boricua Ethan Thompson anotó 11 puntos en su tercer juego con los Pacers. Jugó 34 minutos, saliendo del banco, y tiró de 6-4 de campo, incluyendo de 5-3 desde la línea de tres puntos, con dos rebotes y tres asistencias.

Los Pacers mejoraron a 5-18, pareciendo más el equipo que avanzó a las Finales de la NBA la temporada pasada que el grupo plagado de lesiones que comenzó la noche con el segundo peor récord en la Conferencia Este.

Hicieron una gran racha al inicio del tercer cuarto y resistieron un gran empuje de Chicago al conseguir su primera victoria en 11 juegos fuera de casa esta temporada.

Siakam se alocó después de un primer cuarto sin puntos. El tres veces All-Star hizo cinco triples y capturó nueve rebotes. Mathurin encestó seis triples.

Andrew Nembhard añadió 15 puntos y siete asistencias. Jay Huff tuvo cinco bloqueos, ayudando a los Pacers a vencer a Chicago por segunda vez en siete días. El sábado ganaron 103-101 en Indianápolis, cuando Siakam encestó un tiro de 14 pies con un segundo restante.

