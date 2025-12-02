Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ethan Thompson se estrena en la NBA con los Pacers y anota dos puntos en el revés ante Cleveland

El canastero boricua totalizó siete minutos de acción

2 de diciembre de 2025 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Donovan Mitchell (45), de los Cavaliers de Cleveland, lució con 43 puntos en la victoria ante Indiana. (Michael Conroy)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Indianapolis - Donovan Mitchell anotó 43 puntos para llevar a los Cavaliers de Cleveland a una victoria de 135-119 sobre los Pacers de Indiana el lunes por la noche.

RELACIONADAS

El boricua Ethan Thompson hizo su debut en la liga con los Pacers y anotó dos puntos en siete minutos de acción. Tiró de 2-1 de campo con una asistencia.

Este pasado fin de semana, Thompson firmó un acuerdo de dos vías con los Pacers. Dicha contratación le impidió jugar con Puerto Rico en la ventana clasificatoria al Mundial FIBA 2027 ante Jamaica.

Los boricuas perdieron ambos encuentros en el Coliseo Roberto Clemente.

Mitchell, quien encestó 16 de 27 tiros de campo, también logró nueve rebotes y seis asistencias. Jaylon Tyson sumó 27 unidades con diez de 13 en tiros y un máximo de equipo de 11 rebotes. Evan Mobley y DeAndre Hunter anotaron 13 cada uno para los Cavs.

Pascal Siakam consiguió 26 tantos para Indiana, y Andrew Nembhard anotó 21.

Garrison Mathews, quien firmó un segundo contrato de diez días el lunes con los Pacers, añadió 15 puntos, acertando sus tres intentos desde la línea de tres puntos. Jay Huff también anotó 15.

Los Cavaliers lanzaron con un 51% de efectividad desde el campo, mientras que los Pacers lo hicieron con un 49%. Cleveland tuvo una ventaja de 48-36 en rebotes. Indiana tuvo 14 pérdidas de balón, seis más que sus rivales.

Cleveland lideró por 21 en dos ocasiones, la última vez con un 53-32 antes de conformarse con una ventaja de 66-54 al medio tiempo. La única ventaja de los Pacers fue 2-0. Hunter puso a los Cavaliers adelante de manera definitiva con un 5-2 gracias a un triple.

Los equipos lanzaron casi igual en la primera mitad, ya que los Pacers estaban al 50% y los Cavaliers al 49%. La diferencia fue que Cleveland tuvo una ventaja de 27-15 en rebotes y cometió solo tres pérdidas de balón, mientras que los Pacers tuvieron ocho.

Los Pacers estaban detrás 99-90 después de tres cuartos. Los Cavaliers anotaron los primeros cinco puntos del último cuarto y mantuvieron un margen cómodo el resto del juego.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
