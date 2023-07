Vestidos con ‘jerseys’ de sus equipos favoritos y con un vaso lleno de alguna bebida refrescante en mano, cientos de fanáticos del baloncesto asistieron hoy al Distrito T- Mobile para el Tip-Off Party de la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El BSN decidió anunciar en grande cómo se realizará la final del BSN, que se disputará entre los Vaqueros de Bayamón y los Gigantes de Carolina.

“Había hablado con mi mamá y me dijo ‘llega temprano’ y de momento me tomó por sorpresa la fila porque había gente desde el mediodía haciéndola para tener su camiseta de la final”, compartió a El Nuevo Día Miguel Reyes, quien vestía una camisa color amarilla con letras azules. No había que preguntarle, era uno de los cientos de fanáticos de los Vaqueros.

“Estoy aquí por apoyar a mi equipo y quiero ver cómo el BSN va a presentar a esta final. Tenemos al equipo de los Vaqueros, pero también tenemos a un equipo que es sumamente competitivo, que es Carolina. Realmente quiero ver cómo el BSN lo va a manejar”, añadió Reyes.

El aficionado vaquero no perdió tiempo en comentar que anhela que Bayamón se lleve el cetro -sería el número 17 de la franquicia-, pero “no me molestaría que Carola lo ganara porque ha sido un equipo sumamente fajón y nunca lo han ganado. Sería una buena experiencia para ellos”.

Por su parte, un gigante no dio espacio para cuestionarle a cuál quinteto apoyaba. “Mi nombre es Jorge (Verdejo), fanático de Carolina 100% estoy como desde las 3:15 de la tarde”.

Los presentes comenzaron a realizar una fila, con total calma y orden, para recibir la camisa oficial de la Final Brava 2023 junto a un póster con imágenes de ambos conjuntos.

“Me motiva que estamos buscando el primer campeonato de la franquicia de los Gigantes. Hemos sido un pueblo competidor en todos los deportes del país y siento que hay un vacío en el pueblo”, mencionó Verdejo sobre Carolina, equipo que vuelve a una final del BSN por primera vez desde el 2008.

El fanático carolinense desearía que la serie final se termine en cuatro juegos, pero, siendo realista, le parece imposible.

La actividad fue convocada por la liga en la víspera del primer partido, que se disputará el martes en Bayamón. (Carlos Giusti/Staff)

“Sé que es imposible, los Vaqueros son el equipo más fuerte, un equipo bien preparado de experiencia en playoffs, pero estamos ready para competir con ellos. La esperanza es robarle uno en el rancho (Coliseo Rubén Rodríguez) y celebrar en Carolina un juego seis”, agregó.

Mientras, una “vaquera original”acompañada de cuatro amigas, igual de Bayamón, optó por felicitar a los Gigantes por el “excelente trabajo”durante esta temporada.

“Vienen desde atrás y hay que reconocerlo. Merecen todo el derecho de llegar hasta donde llegaron, pero siempre, siempre vamos a apoyar a nuestros Vaqueros”, aseguró Jamille Ortiz.

Carolina eliminó a los Mets de Guaynabo en siete juegos. Mientras, Bayamón derrotó a los Atléticos de San Germán en cinco encuentros.

La final entre Bayamón y Carolina dará inicio mañana, martes, en el hogar de los Vaqueros.