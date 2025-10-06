Opinión
6 de octubre de 2025
80°nubes dispersas
Baloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Explosivas hunden más a las Cafetaleras con triunfo en Yauco

Moca mejoró a 11-5 tras dominar por 75-63, mientras las Cafetaleras siguen sin ganar desde el 6 de septiembre

6 de octubre de 2025 - 8:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Leigha Brown lideró la ofensiva de Moca con 19 puntos. (Suministrada / BSNF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Cafetaleras de Yauco extendieron el domingo su racha negativa en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al caer 75-63 ante las Explosivas de Moca en el coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

Con el revés, Yauco suma su novena derrota consecutiva y permanece en el último puesto de la tabla global.

La última victoria de las Cafetaleras se remonta al 6 de septiembre, cuando un canasto de Zaida González a cuatro segundos del final les dio un triunfo 78-77 sobre las Monarcas de Juana Díaz. Desde entonces, el equipo no ha podido reencontrarse con la victoria.

La crisis deportiva coincidió con un cambio en la dirección técnica: tres partidos después de aquel triunfo, Héctor “Bobby” Porrata-Doria renunció a su cargo como dirigente y fue reemplazado por Eddie Casiano, bajo cuya gestión Yauco acumula seis derrotas consecutivas.

Actualmente, las Cafetaleras presentan marca de 3-12, en la décima posición del torneo. En contraste, las Explosivas mejoraron a 11-5, manteniéndose firmes en el segundo lugar de la tabla.

En el triunfo mocano, Leigha Brown lideró la ofensiva con 19 puntos, seguida por Hillary Martínez, quien estuvo cerca del triple-doble con 15 unidades, nueve rebotes y nueve asistencias. Sam Fuehring aportó 14 tantos y 11 capturas, mientras que Taya Corosdale y Ashley Torres sumaron 11 puntos cada una.

Por Yauco, Asia Strong terminó con 17 unidades, Sidney Cooks con 14, y tanto Geovana Ríos como Zaida González añadieron 10 puntos.

La acción del BSNF continuará el lunes con dos partidos en calendario: las Gigantes de Carolina (8-7) se medirán a las Criollas de Caguas (5-8), mientras que las Ganaderas de Hatillo (6-7) enfrentarán a las Pollitas de Isabela (8-5).

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Deportes
¿Quiénes somos?

Política de privacidad
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
