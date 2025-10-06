Explosivas hunden más a las Cafetaleras con triunfo en Yauco

Las Cafetaleras de Yauco extendieron el domingo su racha negativa en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al caer 75-63 ante las Explosivas de Moca en el coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

Con el revés, Yauco suma su novena derrota consecutiva y permanece en el último puesto de la tabla global.

La última victoria de las Cafetaleras se remonta al 6 de septiembre, cuando un canasto de Zaida González a cuatro segundos del final les dio un triunfo 78-77 sobre las Monarcas de Juana Díaz. Desde entonces, el equipo no ha podido reencontrarse con la victoria.

La crisis deportiva coincidió con un cambio en la dirección técnica: tres partidos después de aquel triunfo, Héctor “Bobby” Porrata-Doria renunció a su cargo como dirigente y fue reemplazado por Eddie Casiano, bajo cuya gestión Yauco acumula seis derrotas consecutivas.

PUBLICIDAD

Actualmente, las Cafetaleras presentan marca de 3-12, en la décima posición del torneo. En contraste, las Explosivas mejoraron a 11-5, manteniéndose firmes en el segundo lugar de la tabla.

En el triunfo mocano, Leigha Brown lideró la ofensiva con 19 puntos, seguida por Hillary Martínez, quien estuvo cerca del triple-doble con 15 unidades, nueve rebotes y nueve asistencias. Sam Fuehring aportó 14 tantos y 11 capturas, mientras que Taya Corosdale y Ashley Torres sumaron 11 puntos cada una.

Por Yauco, Asia Strong terminó con 17 unidades, Sidney Cooks con 14, y tanto Geovana Ríos como Zaida González añadieron 10 puntos.