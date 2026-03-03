Expulsado sin jugar: Trae Young enciende Washington antes de su regreso
El estelar armador protagonizó un altercado desde la banca en el duelo ante Houston y ahora se prepara para su esperado estreno en D.C.
3 de marzo de 2026 - 10:14 AM
Trae Young fue expulsado de un partido de Washington y ni siquiera está previsto que juegue para los Wizards hasta dentro de unas cuantas noches.
Young fue expulsado el lunes por la noche del partido de los Wizards contra los Rockets de Houston cuando dejó la banca y se metió al tabloncillo para quejarse con un árbitro. Young fue expulsado durante un enfrentamiento entre Tari Eason, de Houston, y Jamir Watkins, de Washington, con Eason también sancionado.
“No esperen que me expulsen muchas más veces, D.C.”, escribió Young en X, y añadió un emoji llorando, “pero definitivamente voy a traer esa energía y competitividad cuando esté de vuelta para mis hermanos”.
Se espera que eso sea el jueves.
Young publicó en Instagram una foto suya entrenando con el uniforme de los Wizards y le añadió la fecha “3/5”. Los Wizards tienen previsto recibir a Utah esa noche.
Consultado antes del partido contra Houston, el entrenador Brian Keefe indicó que el base se encaminaba a estar listo para jugar contra el Jazz. Señaló que probablemente Young estaría limitado a unos 17 a 20 minutos, en su mayoría en la primera mitad.
Young disputó 10 partidos con los Hawks de Atlanta esta temporada, con promedios de 19.3 puntos y 8.9 asistencias, antes de quedar fuera por lesiones en la rodilla y el cuádriceps. Los Wizards lo adquirieron a cambio de CJ McCollum y Corey Kispert en enero.
Por otro lado, el regreso de Giannis Antetokounmpo a la actividad de poco le sirvió a los Bucks de Milwaukee al ser aplastados 108-81 por los Celtics de Boston.
Payton Pritchard anotó 25 puntos, el novato español Hugo González logró máximos de su carrera con 18 unidades y 16 rebotes, y los Celtics dieron cuenta con facilidad de los Bucks, arruinando el regreso de la estrella de los Milwaukee, Antetokounmpo, tras una distensión en la pantorrilla derecha.
Derrick White también aportó 18 tantos para los Celtics, que han ganado tres seguidos y siete de ocho. White y Pritchard repartieron nueve asistencias cada uno.
Antetokounmpo terminó con 19 puntos y 11 rebotes en 25 minutos en su primera acción desde que se lesionó el 23 de enero. Los Bucks tuvieron marca de 8-7 durante su ausencia.
En total esta temporada, los Bucks tienen marca de 15-16 con Antetokounmpo y de 11-18 sin él.
