Fallece el exnarrador deportivo Ernesto Díaz González

El exnarrador deportivo Ernesto Díaz González falleció la madrugada de este viernes, según informó el exeditor de Deportes de El Nuevo Día Erick Rodríguez, a través de las redes sociales.

El Nuevo Día confirmó más tarde con su hijastro, el Dr. Rafael López, que Díaz González, murió a eso de las 5:30 a.m., en su residencia. Tenía 87 años.

El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, lamentó la muerte de Díaz González en su cuenta de Facebook.

“Mis más sinceras condolencias a la familia de uno de los narradores más prominentes de Puerto Rico y Latinoamérica; Ernesto Díaz González. Un abrazo solidario!“, escribió Dalmau.

Imágenes: la trayectoria de Ernesto Díaz González en el deporte boricua. Aunque quizás se le asocia más al baloncesto por sus narraciones y la creación de frases que pegaron, Ernesto Díaz González narró mucho antes béisbol.

Díaz González, quien también fue propietario de los Metros de San Juan en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, tenía cáncer, pero según informó López, un conocido cirujano ortopeda, se le descubrió hace muy poco tiempo luego de que comenzara a sentirse mal de salud tres meses atrás.

Ya llevaba varios años sin laborar en las transmisiones televisivas de los juegos del BSN ni del Equipo Nacional de baloncesto.

Díaz González laboró más de 55 años en la narración deportiva en la isla.

Debutó en una transmisión radial de un partido de la Liga de Béisbol Superior Doble A en 1962, según contó el propio Ernesto en una entrevista con El Nuevo Día en 2018, cuando llevaba 56 años detrás del micrófono.

Creó frases que se hicieron célebres durante la narración de los partidos del BSN, y que luego hasta pasaron a convertirse en parte del hablar del pueblo en su vida cotidiana.

Algunas fueron “Eeechaleeeee”, “Y va a seguir”, “De lagrimita”, “Agua pa los gallos“, ”Gulú gulú y pa dentro... o pa fuera” y “Rico cha cha chá”.

“Toda esa cosa de ‘Eeechaleeeee’, ‘Y va a seguirrrr’ viene del tiempo que estuvo con mi mamá”, recordó su hijo de crianza, López, quien recuerda que luego del fallecimiento de la segunda esposa de Ernesto, fue que el narrador conoció a su mamá.

Esta terminó criando a los dos hijos menores de Díaz González, quien tuvo una hija de su primer matrimonio y tres variones con su segunda esposa, quien también falleció de cáncer a mediados de los 80.