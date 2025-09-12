Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece el exnarrador deportivo Ernesto Díaz González

Estuvo más de 55 años en la narración deportiva en la isla

12 de septiembre de 2025 - 9:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ernesto Díaz González, uno de los mejores narradores deportivos en la historia de Puerto Ruco. (LUIS ALCALA DEL OLMO)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

El exnarrador deportivo Ernesto Díaz González falleció la madrugada de este viernes, según informó el exeditor de Deportes de El Nuevo Día Erick Rodríguez, a través de las redes sociales.

RELACIONADAS

El Nuevo Día confirmó más tarde con su hijastro, el Dr. Rafael López, que Díaz González, murió a eso de las 5:30 a.m., en su residencia. Tenía 87 años.

El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, lamentó la muerte de Díaz González en su cuenta de Facebook.

“Mis más sinceras condolencias a la familia de uno de los narradores más prominentes de Puerto Rico y Latinoamérica; Ernesto Díaz González. Un abrazo solidario!“, escribió Dalmau.

Aunque quizás se le asocia más al baloncesto por sus narraciones y la creación de frases que pegaron, Ernesto Díaz González narró mucho antes béisbol.Y de ser narrador de béisbol pasaría incluso a convertirse en dueño del equipo de San Juan de la liga invernal, cambiándole el nombre de Senadores a Metros.Tal vez una de las facetas que menos se conozcan de él es que fue promotor de boxeo.
1 / 10 | Imágenes: la trayectoria de Ernesto Díaz González en el deporte boricua. Aunque quizás se le asocia más al baloncesto por sus narraciones y la creación de frases que pegaron, Ernesto Díaz González narró mucho antes béisbol. - Jorge Ramirez Portela

Díaz González, quien también fue propietario de los Metros de San Juan en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, tenía cáncer, pero según informó López, un conocido cirujano ortopeda, se le descubrió hace muy poco tiempo luego de que comenzara a sentirse mal de salud tres meses atrás.

Ya llevaba varios años sin laborar en las transmisiones televisivas de los juegos del BSN ni del Equipo Nacional de baloncesto.

Díaz González laboró más de 55 años en la narración deportiva en la isla.

Debutó en una transmisión radial de un partido de la Liga de Béisbol Superior Doble A en 1962, según contó el propio Ernesto en una entrevista con El Nuevo Día en 2018, cuando llevaba 56 años detrás del micrófono.

Creó frases que se hicieron célebres durante la narración de los partidos del BSN, y que luego hasta pasaron a convertirse en parte del hablar del pueblo en su vida cotidiana.

Algunas fueron “Eeechaleeeee”, “Y va a seguir”, “De lagrimita”, “Agua pa los gallos“, ”Gulú gulú y pa dentro... o pa fuera” y “Rico cha cha chá”.

“Toda esa cosa de ‘Eeechaleeeee’, ‘Y va a seguirrrr’ viene del tiempo que estuvo con mi mamá”, recordó su hijo de crianza, López, quien recuerda que luego del fallecimiento de la segunda esposa de Ernesto, fue que el narrador conoció a su mamá.

Esta terminó criando a los dos hijos menores de Díaz González, quien tuvo una hija de su primer matrimonio y tres variones con su segunda esposa, quien también falleció de cáncer a mediados de los 80.

Pero aparte de laborar en el baloncesto, Díaz González fue un hombre polifacético en el mundo del deporte en general. Fue promotor de boxeo, dueño de caballos purasangre de carreras, y del equipo de béisbol profesional de los Metros, con el que conquistó el campeonato de la liga invernal boricua bajo el mando de Mako Oliveras.

Tags
BSNRicardo Dalmau
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: