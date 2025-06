San Germán - A sus 78 años, Flor Meléndez no quiere retirarse.

“Yo estoy aquí. Yo estoy vivo y no me he retirado”, respondió Meléndez a El Nuevo Día sobre su disponibilidad en medio del homenaje al equipo campeón de los Atléticos en 1985 en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, escuadra que dirigió a su primer cetro en 35 años.