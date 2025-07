“Esto viene de la retroalimentación, de tratar de darle un giro un poco diferente. Una curva que teníamos. La utilizamos hoy temprano a ver si era una variable positiva. Creo que impactamos en un área que era importante, entiéndase, Danilo lleva dos juegos castigándonos grandemente. Faried, aunque tiene una batalla enorme contra McGee, defensivamente tiene mucho que aportar. Ponerlo en Danilo, que no tuviera tanto tiros abiertos, necesitábamos un poco más . Era comenzando el juego para que Danilo no se sintiera cómodo en el step back porque tienen todo los looks. Eso nos lanzó a tomar la decisión hoy”, explicó Colón.

“De la jugada yo, honradamente, no sé si tocó el shot clock o no. Pero la regla dice que si la bola toca el tablero y entra, el canasto es válido. Me dejo llevar por la reglas porque son jugadas que se pueden revisar. Si tocó el shot clock, pues hice el papelón. Si no lo tocó, el canasto vale. Ese fue mi argumento para tener seguridad todo el mundo. Cuántas veces perdemos la revisión y me siento satisfecho porque se vio", reaccionó Colón.