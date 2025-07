“Estamos ahora mismo analizando diferentes situaciones. Sí creo que tenemos que llegar a un entendimiento de nosotros acá de cómo queremos plantear la situación. No te puedo dar mucho. Pero sí estamos conscientes que algún movimiento pudiera ser una variable exitosa y no estamos enfocando en eso”, dijo Colón a GFR Medía vía telefónica el miércoles.

“Nosotros no vamos a cambiar refuerzos ahora mismo. Este es el equipo que nos puso aquí y tenemos que darle continuidad y confianza a estos muchachos que tienen la capacidad para no tan solo ganar mañana (el jueves) sino para ganar esta serie. No va a ser fácil pero seguimos en la búsqueda de buscar esa fórmula para jugar de una manera mejor”, añadió Colón.