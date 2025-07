No pasó un minuto cuando el armador de los Cangrejeros de Santurce recibió una falta técnica después de reclamarle una cortadura en un dedo de la mano a Gary Browne , base de los Vaqueros de Bayamón.

“Las dos veces que hemos estado aquí, el juego se ha abierto. Necesitamos concentrarnos. No involucrarnos con lo que está pasando alrededor. Afecta el ambiente porque no estamos en un lugar donde nos sentimos cómodos. Es una nueva serie contrario a Caguas. Lo estamos cogiendo juego a juego. Sabemos que tenemos el potencial para ganarles. Es cuestión de jugar al 100 por ciento. Las cosas no pueden salir a un 90 por ciento. Estamos claro en eso”, dijo Ángel Matías, alero de los Cangrejeros, luego del revés.