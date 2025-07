Canóvanas - George Conditt IV aún sentía el ardor de la “cachetada” recibida por parte de los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Carlos Miguel Mangual horas después de eliminarse.

Los visitantes humillaron el miércoles a los Gigantes con una victoria de 33 puntos (97-64) para barrerlos en el cuarto juego de la semifinal de conferencia del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Fuera del camerino local y sentado en las sillas de primera fila luego de ducharse, Conditt IV, centro nacional que se integró a la escuadra gigante para la serie, se desahogó sobre su frustración de tener que despedirse temprano de la postemporada.

“Ellos pusieron un gran equipo. Crédito a ellos. Hicieron un buen trabajo desde la dirección, scouting... todo comenzó desde el primer juego. Tuvimos esas oportunidades en los juegos de acercarnos, pero se hacía demasiado tarde porque habíamos puesto todo en pegarnos, estando abajo por tanto. Es desafortunado", dijo Conditt IV.

“Estoy frustrado conmigo mismo. No jugué bien. Pero, vives y aprendes. Tienes que enfocarte en lo que puedes hacer y mejorar”, agregó.

En cuatro partidos, Conditt IV promedió 9.0 puntos con 5.0 rebotes en 26 minutos por cotejo.

En el cuarto juego del miércoles, apenas tuvo nueve tantos con cuatro rebotes. Permaneció en la banca durante el cuarto parcial tras la amplia ventaja de los Vaqueros en el marcador.

Conditt IV, de 24 años y quien arribó a la isla luego de su primera temporada en la ACB de España con el Gran Canaria, chocó en la pintura con el pívot JaVale McGee, tres veces campeón de NBA y medallista de oro olímpico.

No fue la primera vez que el boricua enfrentó a un exenebeísta de su tamaño en el BSN. Sin embargo, la experiencia con McGee fue distinta.

“Fue una experiencia de aprendizaje para mí porque entendí dónde se encuentra mi conocimiento del juego contrario a dónde se encuentra el de él. Ahora, lo veo. No hablamos mucho pero pude aprender mucho solo con jugar frente a él. Si vuelve el año que viene, espero enfrentarlo de nuevo”, compartió Conditt IV, quien ya se había medido antes a Hassan Whiteside y DeMarcus Cousins.

JaVale McGee, refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, celebra frente a George Conditt IV, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas. (BSN / Edgardo Medina)

En el primer parcial, Conditt IV bloqueó un tiro de McGee. El norteamericano, de inmediato, confrontó con su mirada al rival gigante, siendo separados por sus compañeros. McGee finalizó el partido con 17 puntos y 12 rebotes.

“Intentó hacer eso durante toda la serie. Es el sentido de competencia en todos nosotros. No vino aquí a perder y yo tampoco. En algún momento, alguien tiene que perder. No soy un perro que se va rendir en ninguna pelea. Es más alto y grande. Usa su altura y distancia como ventaja. No es ser ese jugador físico dominante, es obtener esas posesiones extra, moviéndose a través del aro de la manera correcta”, dijo.

“Llama tanta la atención de la defensa debajo del poste que es difícil porque no puedo ayudar. Pero está bien. Ojalá ellos todos vuelvan el año que viene y que todos los fanáticos de Bayamón continúen odiándome”, apuntó Conditt IV.

Conditt IV aún tiene el sabor de champán en sus labios del campeonato 2023, algo que desea repetir.

No pudo repetirlo en 2024 cuando tuvo que ir a los Juegos Olímpicos de París con el Equipo Nacional para luego reintegrarse a los Gigantes en medio de las semifinales contra Manatí. Carolina fue barrido.

Para 2026, Conditt IV luce comprometido en arribar temprano.

“Ya no voy a tener amigos en esta liga. El año que viene es personal, y lo digo en serio. Quiero que todo el mundo lo sepa. No habrá amistad cuando nos metamos al tabloncillo. Podemos ser amigos fuera. Veo cómo las personas actúan. Pero no hay amigos en el tabloncillo y me aseguraré de que todo el mundo lo sepa el año que viene. Quiero estar aquí”, sostuvo.

Para el 2026, los Gigantes también podrían contar desde temprano con el armador Tremont Waters, quien quedó fuera de esta temporada debido a una rotura parcial en su tendón de Aquiles.

“Hablo con él todos los días. Me dijo que me enfocara en lo que podía hacer y jugar duro. Estar saludable y con hambre sin importar nada. Sabe que aquí siempre tendrá su plaza abierta, es su casa cuando quiera volver. Ahora quiero que se enfoque en que esté saludable. Rezo para que mi hermano complete su rehabilitación. Es todo lo que diré sobre Tremont”, expresó.

Conditt IV jugó por primera vez en el Mangual tras la mudanza forzada del Coliseo Guillermo Angulo.

“Tengo que aprender a jugar aquí. Muchos de los jugadores me dijeron que en los canastos todo el mundo puede anotar menos nosotros. Todo esto aquí no estaba 60 días antes de comenzar la temporada. Todo el mundo se tiene que ajustar en algún momento. Fue duro pero no tendré excusas el año que viene”, señaló.

La próxima parada de Conditt IV será Managua, Nicaragua, con el Equipo Nacional en el torneo AmeriCup, que inicia el 22 de agosto.

Sobre su carrera profesional, tiene ofertas tanto en la NBA como en el exterior.

“Después del AmeriCup, no sé. Esperando muchas opciones en el extranjero. Estamos hablando con algunos equipos de NBA. Se lo dejo a mi agente. Ahora mismo estaba enfocado en esta serie”, comentó.