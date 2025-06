Gian Clavell se confiesa sobre la apendicitis que casi le cuesta la vida: “Me fui en un momento dado”

El pasado 20 de febrero, Gian Clavell controló un dolor de barriga con pastillas durante su participación con Puerto Rico frente a Estados Unidos durante la tercera y última ventana clasificatoria al AmeriCup 2025 en el Coliseo Roberto Clemente.

Terminó con ocho puntos en 18 minutos de acción en la derrota 72-71.

Había sospecha de que se trataba de una apendicitis. El canastero, sin embargo, nunca pensó que el futuro diagnóstico por poco le costaría la vida.

“Sentía que tenía algo. Me hicieron las pruebas y me dijeron que quizá era apendicitis. Me hicieron las pruebas de orina y salió una infección. Me arriesgué y me pude haber muerto”, dijo Clavell, integrante de los Piratas de Quebradillas, luego de un revés en Arecibo.

Los síntomas empeoraron cuando Clavell regresó a España para reintegrarse al club Granada en la ACB de España.

“Cuando llegué a España, me regañaron de una manera increíble. Yo no sabía que tenía apendicitis. No había diagnóstico. Seguimos con antibióticos pensando que era una infección y ya está. Pero, no paraba de tener fiebre, dolor de estómago, náuseas. Unos temblores increíbles que rompí la cama. Un momento malo. Llegué (a España) y estuve cerca de la muerte. Creo que me fui en un momento dado”, agregó.

La esposa de Clavell, Miriam Muñoz, escribió en Instagram el pasado 28 de febrero que el también escolta del Equipo Nacional fue operado de emergencia debido a una infección que alcanzó la sangre y provocó una crisis convulsiva febril.

“Llegué a tener fiebre de 105°F (normal es de 97.7°F y 99°F). La enfermera dijo que si no llego a estar saludable, haciendo ejercicio, no mucha gente sobrevivía eso. Agradecido por volver a la cancha. No fue fácil para mí y mi familia. Mi esposa la pasó mal. Mi hija también se enteró. Tenía como siete cables encima. Fue un momento muy difícil y complicado. Gracias a Dios ya estamos saludables y jugando", apuntó Clavell.

El viaje a España se adelantó luego de la cancelación del partido de los boricuas en La Habana contra Cuba el 23 de febrero para cerrar el clasificatorio continental.

“Si íbamos, yo no iba a poder jugar. Tenía mucho dolor. Me dolía al ir al baño, al toser, al moverme. Hubiese muerto”, recalcó.

Según el portal de Mayo Clinic, la apendicitis es una inflamación del apéndice. Causa dolor en la parte inferior derecha del abdomen. No obstante, en la mayoría de las personas, el dolor comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza. A medida que empeora la inflamación, el malestar suele aumentar, y, con el tiempo, se agrava. Una vez la infección desaparece, se requiere operación para extirparte el apéndice.

Clavell perdió el resto de la temporada con el Granada en la ACB. En 20 partidos con Granada, promedió 9.6 puntos, 2.1 rebotes y 2.0 asistencias. Se reportó el pasado sábado los Piratas, clasificados a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Se portaron muy bien. El presidente me visitó, el equipo, todo el mundo me visitó. El apoyo y el amor fue increíble. No muchos equipos se hubieran portado de esa manera”, resaltó.

Después del BSN, Clavell formaría parte de la convocatoria para el torneo AmeriCup a jugarse a finales de agosto en Managua, Nicaragua. Luego del compromiso, buscará nuevamente firmar en la ACB.

A sus 31 años, continuará su carrera de baloncesto con una nueva perspectiva de la vida sobrepasado el susto médico.