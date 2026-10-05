Gigantes, Atenienses y Cangrejeras extienden sus rachas ganadoras en el BSNF

Las Atenienses de Manatí se afianzaron el domingo del liderato del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al derrotar, 86-76, a las Criollas de Caguas y extender a cuatro su racha de victorias.

Manatí mejoró su marca a 7-1, mientras que Caguas cayó a 6-3.

Kaela Hilaire lideró a las Atenienses con 24 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes, mientras que Yemiyah Morris consiguió un doble-doble de 22 tantos y 12 rebotes. Por las Criollas, Taylor Robertson anotó 22 unidades y capturó siete rebotes.

Caguas llegó a acercarse, 78-73, con un triple de Katie Villarini cuando restaban 2:32, pero Manatí respondió en el cierre. Hilaire y Destiny Harden produjeron canastos importantes para asegurar el triunfo.

Fue la segunda victoria consecutiva de las Atenienses sobre las Criollas esta temporada.

Santurce suma su tercera al hilo

Por otro lado, las Cangrejeras de Santurce también extendieron su buen momento al superar, 77-71, a las campeonas Explosivas de Moca para conseguir su tercera victoria seguida.

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El encuentro llegó empatado a 68 con 2:28 por jugar, pero Kiara Leslie fue clave en el cierre con una jugada de tres puntos que ayudó a Santurce a despegarse.

Brianna Jones y Leslie encabezaron a las Cangrejeras con 20 puntos cada una. Por Moca, Leigha Brown terminó con 24 tantos, seis rebotes y cuatro asistencias.

Santurce también derrotó a Moca por segundo enfrentamiento consecutivo.

Carolina domina a Isabela

Mientras en el otro partido de la jornada, las Gigantes de Carolina vencieron cómodamente, 79-59, a las Pollitas de Isabela en el Coliseo José “Buga” Abreu.

Carolina consiguió su cuarta victoria consecutiva y mejoró a 5-2, mientras que Isabela sufrió su segundo revés seguido para quedar con marca de 5-3.

Grace Berger encabezó a las Gigantes con 21 puntos, nueve rebotes y tres asistencias. Joyner Holmes añadió un doble-doble de 17 tantos y 12 rebotes, además de cinco asistencias.

Por Isabela, Camille Zimmerman registró 24 puntos y 11 rebotes.