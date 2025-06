El presidente federativo Yum Ramos, sin embargo, no confirmó la presencia de ambos al igual que tampoco descartó que los dos canasteros formen parte de la plantilla para el torneo que inicia el 22 de agosto.

“Son jugadores que están interesados en participar y son parte del equipo que se está tomando en consideración. Una vez esté todo, se pasa el listado final. Si quieres que te diga que están confirmados para al AmeriCup no te puedo decir. No hay ninguno confirmado. Pero son jugadores que han demostrado mucho interés y disponibilidad para jugar. En el caso de Alvarado y Markus, hay que gestionar seguros y cumplir con todo eso. Me prohíben anunciar a cualquier jugador sin cumplir con todos los requisitos”, agregó