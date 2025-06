Puerto Rico va al AmeriCup con un equipo versátil y balanceado

“Las jugadoras que aparecen en común las damos por seleccionadas, y las que difieren, las discutimos. Pero en esta ocasión no hubo ninguna diferencia: todas las listas fueron iguales. Creo que fueron las jugadoras que más sobresalieron. Angélica es una armadora bien natural, y eso era algo que necesitábamos”, añadió Batista.

Batista puntualizó que Vélez se ha integrado muy bien al equipo y que no parece una novata. Señaló que las jugadoras veteranas la han acogido con apertura, y que ahora el enfoque del cuerpo técnico es fortalecer su confianza en la cancha, ya que viene de dos temporadas con poca participación a nivel colegial.

Las anfitrionas tendrán un buen equipo, pese a sus bajas

La Federación de Básquetbol de Chile (FebaChile) anunció en sus redes sociales que no contará con los servicios de Fernanda Serrano , Thiare García , Macarena Retamales y Lai Soler por razones personales. Tampoco estarán disponibles Tatiana Gómez , Sendy Basáez y Vania Vega debido a situaciones médicas. Asimismo, Fernanda Ovalle Cáceres y Gabriela Ahumada no estarán presentes porque fueron convocadas al Mundial 3x3 que se celebrará en Mongolia.

“De las que no están, hay buenas jugadoras, pero las veteranas están todas, así que ellas no van a tener mal equipo. Tienen un equipo bastante balanceado, así que no van a tener un mal equipo”, agregó.