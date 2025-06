“Sí lo he pensado (retirarse). He trabajado con mi psicóloga, yo creo que esto es bien importante recalcarlo. He tenido un proceso, y mi psicóloga me dice: ‘Pamela, no pienses en el retiro. Cuando llegue, va a llegar. Cuando te sientas lista, cuando tu cuerpo no pueda más, entonces tú decides’”, compartió la destacada canastera.