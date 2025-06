Hagan o no el corte final para la AmeriCup 2025 , las colegiales Angélica Vélez , Lauryn Swann y Paulina París valoran profundamente la experiencia de entrenar con la preselección nacional femenina .

“Creo que poder estar aquí es una gran oportunidad. Aprender de las demás jugadoras y también poder tener un impacto en el equipo. Es algo que no doy por sentado” , añadió Vélez, quien milita en Syracuse University .

“Es emocionante. Mi papá jugó aquí, con el mismo entrenador principal. Así que me llena de entusiasmo poder seguir sus pasos”, expresó, por su parte, París, quien reconoció que tanto el ritmo como la intensidad del juego son distintos, algo que la motiva aún más.

Sobre esta particular, tanto Swann como Vélez coincidieron en que el ritmo de juego en la universidad es más rápido, pero agradecieron el respaldo y los consejos de las jugadoras veteranas para adaptarse al estilo de juego a este nivel.

“Las chicas han sido geniales. Me han acogido desde el primer día, y no se puede decir eso de muchos equipos, porque no en todos lados es así. Así que ha sido muy emocionante. Y, obviamente, el entrenador conoce bastante bien a mi papá, así que estuvo muy abierto a conocerme a mí también. Y ha sido de gran ayuda durante todo el proceso”, planteó París, quien contó que su papá la anima a disfrutar de esta experiencia.