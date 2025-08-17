Hospitalizan al jugador André Curbelo tras un “severo dolor abdominal”
La Federación de Baloncesto reveló que el armador se encuentra bajo observación, al tiempo que anunció a su sustituto para la AmeriCup 2025
17 de agosto de 2025 - 12:02 PM
La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) informó que el armador André Curbelo fue recluido durante la noche del sábado en el Hospital Pavía, de Santurce, luego de presentar un “severo dolor abdominal”.
El ente federativo, además, añadió que el jugador “se encuentra bajo observación y tratamiento”, siguiendo las recomendaciones médicas para velar por su recuperación y bienestar.
Debido al percance, Curbelo no podrá formar parte de la plantilla que representará a Puerto Rico en la FIBA AmeriCup 2025, a celebrarse del 22 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua.
En su lugar, entrará el también base Iván Gandía.
“(André) Curbelo fue admitido en la noche del sábado en el Hospital Pavía con severo dolor abdominal. Continuará bajo observación por recomendación médica y el bienestar de su salud”, dijo el gerente general del combinado patrio, Carlos Arroyo, mediante declaraciones escritas.
“Por esta razón, lamentablemente André (Curbelo) no realizará el viaje a Nicaragua. Le deseamos una pronta recuperación. La salud de nuestros jugadores siempre será prioridad para nosotros. Por otro lado, estoy bien agradecido con (Iván) Gandía, al aceptar con orgullo el llamado de nuestra Selección”, agregó Arroyo.
La FBPUR, igualmente, agradeció “la ayuda inmediata que se le brindó a Curbelo” por parte de dicho hospital.
