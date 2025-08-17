Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
17 de agosto de 2025
76°tormenta
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hospitalizan al jugador André Curbelo tras un “severo dolor abdominal”

La Federación de Baloncesto reveló que el armador se encuentra bajo observación, al tiempo que anunció a su sustituto para la AmeriCup 2025

17 de agosto de 2025 - 12:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
André Curbelo fue el Novato del año con los Atléticos de San Germán en el BSN. (Baloncesto Superior Nacional)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) informó que el armador André Curbelo fue recluido durante la noche del sábado en el Hospital Pavía, de Santurce, luego de presentar un “severo dolor abdominal”.

El ente federativo, además, añadió que el jugador “se encuentra bajo observación y tratamiento”, siguiendo las recomendaciones médicas para velar por su recuperación y bienestar.

Debido al percance, Curbelo no podrá formar parte de la plantilla que representará a Puerto Rico en la FIBA AmeriCup 2025, a celebrarse del 22 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua.

En su lugar, entrará el también base Iván Gandía.

“(André) Curbelo fue admitido en la noche del sábado en el Hospital Pavía con severo dolor abdominal. Continuará bajo observación por recomendación médica y el bienestar de su salud”, dijo el gerente general del combinado patrio, Carlos Arroyo, mediante declaraciones escritas.

“Por esta razón, lamentablemente André (Curbelo) no realizará el viaje a Nicaragua. Le deseamos una pronta recuperación. La salud de nuestros jugadores siempre será prioridad para nosotros. Por otro lado, estoy bien agradecido con (Iván) Gandía, al aceptar con orgullo el llamado de nuestra Selección”, agregó Arroyo.

La FBPUR, igualmente, agradeció “la ayuda inmediata que se le brindó a Curbelo” por parte de dicho hospital.

Tags
BaloncestoAndré CurbeloSelección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoFederación de Baloncesto de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 17 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: