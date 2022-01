El armador de la Selección Nacional y ex integrante de los Mavericks de Dallas en la NBA, José Juan Barea, estuvo cerca de ponerse el uniforme de ese equipo nuevamente esta temporada en medio de la avalancha de casos que COVID-19 que surgieron en la liga el pasado mes de diciembre.

Así lo reveló el veterano base de 37 de años este viernes al concluir una conferencia de prensa en la que participó en el Coliseo Roberto Clemente para anunciar el inicio este sábado del torneo que llevará su nombre y organiza el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) para jóvenes de la categoría Sub-14 en ambas ramas, el Classic JJ Barea.

A preguntas de este medio en torno a si no le pasó por la mente buscar una oportunidad con algún club, por la proliferación de contratos temporeros que surgieron como respuesta de emergencia ante los múltiples contagios, Barea fue más lejos y dijo que fue contactado por la gerencia de los Mavericks, con quienes jugó 11 de sus 14 temporadas en la NBA.

Lo cierto es que Barea no se ha retirado oficialmente del baloncesto a pesar de que en la mejor liga de mundo estuvo activo por última vez en la temporada 2019-2020. Ese año solo participó en 29 partidos. Para la campaña siguiente esperaba estar de nuevo en la plantilla, pero días después de que la gerencia anunció a finales de noviembre de 2020 su firma por una temporada más, que hubiera sido su decimoquinta, el armador mayagüezano fue dado de baja justo antes de empezar el torneo.

Aunque su interés era firmar con otro equipo si surgía un ofrecimiento, no se concretó nada y Barea terminó probando suerte en 2021 en el básquet europeo, en la famosa y también prestigiosa Liga ACB de España, donde jugó unos meses con el club Estudiantes, antes de viajar a la isla y concretar su retorno al Baloncesto Superior Nacional en la pasada campaña.

Aunque se puso el uniforme de los Cangrejeros de Santurce, que también tuvieron su regreso a la liga como franquicia de expansión, Barea confrontó problemas de lesiones y dolencias y no fue mucho lo que pudo participar. Al momento evalúa si jugará un año más pero reafirmó que esa decisión no la ha tomado aún.

Estuvo cerca de firmar

“Estuvimos cerca (de firmar). Lo que pasa es que los jugadores (que salieron del equipo por el protocolo de salud y seguridad contra el COVID-19) regresaron, y me dijeron, ‘ponte pendiente, y si pasa de nuevo, evaluamos si te traemos por 10 días’. Así que estuvo cerca’”, dijo Barea sobre la comunicación que recibió de parte de la gerencia de Dallas.

En diciembre los contagios de COVID-19 en la NBA, o de jugadores que tuvieron que entrar al protocolo de seguridad y por ende fueron dados de baja de sus equipos, sobrepasaron por mucho el centenar. Los Hawks de Atlanta y los Nets de Brooklyn fueron los clubes más golpeados, llegando a ausentarse a la misma vez 13 y 10 jugadores, respectivamente. En el caso de Brooklyn, estrellas como Kevin Durant y James Harden estuvieron fuera.

A la conclusión del año 2021, hace un mes, 122 canasteros a nivel de toda la NBA estaban o habían pasado por el protocolo de salud y seguridad. Y en el caso de los Mavericks, siete llegaron a estar fuera, incluyendo a su gran estrella Luka Doncic.

“Me hubiera gustado”, agregó Barea sin vacilar, y a quien a estas alturas de su carrera, no le hubiera importado la condición del contrato y que fuera solo temporero por 10 días. “Lo hubiera hecho. Especialmente porque yo nunca pude jugar en Dallas una última vez con la fanaticada, por la cuestión de la pandemia. Sí lo hubiera hecho”.

“Hubiera sido con Dallas. Bueno, fueron ellos los que me llamaron y me preguntaron, ‘¿estás entrenando, cómo te sientes?’ Era para saber si se podía. Yo les dije, ‘sí, muchacho, yo con ustedes entro allí cinco minutos o seis minutos y eso se hace fácil’”, agregó riendo Barea.

Barea dijo que se comunicaron personalmente el gerente general Nico Harrison, así como el ex jugador y actual asistente del gerente, Michael Finley.

“Me escribieron y preguntaron que si estaba en forma, que si estaba haciendo algo. Y yo les dije, ‘miren, yo hace un mes jugué con Puerto Rico, así que estoy bastante bien todavía. Les dije que sí… ‘Cualquier cosa que necesiten, avísenme’”, señaló Barea sobre su intercambio con la gerencia, a la que mencionó su participación con la Selección en la ventana celebrada en México a finales de noviembre, una de las clasificatorias a la Copa del Mundo 2023 de la FIBA.

Barea jugó 14 temporadas en la NBA, 11 con Dallas en dos etapas. En la primera, antes de partir hacia Minnesota para jugar con los Timberwolves entre 2011 y 2014, el boricua fue parte de la conquista del único campeonato que tienen en su historia hasta ahora los Mavericks, en 2011. En general culminó su carrera con promedios de 8.9 puntos por juego, con 3.9 asistencias y 2.1 rebotes.

Decidirá a más tardar en marzo si jugará en el BSN

Barea recalcó que al momento todavía sigue disponible para la Selección Nacional pero no vislumbra que estará activo para la próxima ventana clasificatoria de FIBA que se jugará en febrero. Respecto al BSN, cuya próxima temporada arranca el 9 de abril, dijo que no se ha propuesto una fecha límite como tal para decidir si jugará o no, pero está consciente que tendría que ser con tiempo de anticipación para prepararse.

“Hay posibilidad, siempre voy a estar abierto para jugar para el Equipo Nacional de Puerto Rico. Ahora en un rol un poco diferente. Y después voy a decir si juego en el BSN o no. Voy a entrenar pero todavía no puedo decir porque no estoy seguro. Si voy a jugar quiero estar bien seguro de la decisión y disfrutármelo, pasarla bien, un poco más calmado. No me quiero lastimar. La decisión vendrá en unos cuantos meses. Va a tener que ser un mes antes de que empiece la temporada, para decidir, porque si lo voy a hacer (jugar) pues tengo que meterme ‘full’ 100 por ciento en hacerlo (prepararse) para no lastimarme y para ayudar al equipo”.