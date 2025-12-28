José Alvarado se va a los puños con Mark Williams en el partido entre los Pelicans y los Suns
El armador puertorriqueño de Nueva Orleans y el centro de Phoenix fueron expulsados del juego
28 de diciembre de 2025 - 11:31 PM
Nueva Orleans - Devin Booker anotó 20 puntos, incluyendo dos tiros en suspensión cruciales en la recta final, y los Phoenix Suns vencieron a los New Orleans Pelicans por 123-114 el sábado por la noche, barriendo su serie de dos partidos consecutivos.
Booker lideró a siete Suns en dobles dígitos. Dillon Brooks anotó 18 puntos, Collin Gillespie 17, Jordan Goodwin añadió 16 y Royce O’Neale terminó con 15.
Trey Muphy III anotó 24 puntos para los Pelicans, y Zion Williamson anotó 22 desde la banca con 8 de 11 en tiros de campo. El pívot novato Derik Queen anotó 21 puntos y 11 rebotes, mientras que Jeremiah Fears anotó 18 y Saddiq Bey terminó con 17.
El partido se volvió más intenso en el tercer cuarto después de que New Orleans lograra una racha de 12-2 para reducir la desventaja a 73-71. Tras el silbato, el base puertorriqueño de los Pelicans, José Alvarado, y el pívot de Phoenix, Mark Williams, intercambiaron golpes. Ambos fueron expulsados.
Los dos se enzarzaron después de que Williams, de 2,15 metros, le hiciera una pantalla a Alvarado, de 1,83 metros, quien lo apartó de un empujón. Tras el silbato, Williams empujó a Alvarado por la espalda y se desató una pelea.
