Juan Cardona pasa la página de los Piratas y se concentra en su segunda oportunidad en Arecibo

“ Fueron cuatro días difíciles. Siempre le digo a mi esposa que vamos a estar bien pero, por primera vez, lo digo (con duda) . Obviamente, ahí es que está la fe. Cuando las cosas tú no las ves y dices ”y ahora, ¿qué?. Papa Dios no deja a sus hijos solo. Así yo vivo. Siempre me mantengo humilde porque lo que Papa Dios te da, a la misma vez te lo quita", declaró Cardona en el camerino de los Capitanes.

“Puede que haya un poquito más allá, pero ahora mismo es año a año. Como siempre digo, depende de lo que pase en Estados Unidos. Yo me baso en relaciones. No puedo dirigir diferente a como yo vivo. A mí me interesa tener relaciones y que duren. Ahora mismo estamos esperando a ver qué es lo que hay. No sé qué va a pasar. Espero que pase algo. Me disfruto el día a día, me disfruto ver a la gente trabajar y todo el mundo crecer. La única forma de darle valor es valorándolos a ellos como personas”, informó.