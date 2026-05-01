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Knicks avanzan a semis del Este aplastando 140-89 a Hawks en el 6to encuentro

La victoria de Nueva York por 51 puntos empató como el sexto mayor margen de triunfo en la historia de los playoffs de la NBA

1 de mayo de 2026 - 10:21 PM

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Los Knicks se enfrentarán en las semifinales de la Conferencia Este al ganador de la serie entre los Celtics de Boston y 76ers de Filadelfia. (Brynn Anderson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

OG Anunoby anotó 29 puntos en 27 minutos, Karl-Anthony Towns logró su segundo triple-doble de la serie y Knicks de Nueva York lograron su máxima victoria de postemporada en la historia de la franquicia, al arrollar el jueves 140-89 a los Hawks de Atlanta para eliminarlos en el sexto encuentro de la serie.

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Los Knicks rompieron varios récords de la NBA al descanso. Su ventaja de 40-15 al final del primer cuarto fue la mayor de la era del reloj de posesión. Su ventaja de 47 unidades al medio tiempo fue la más amplia en la historia de los playoffs.

La victoria de Nueva York por 51 puntos empató como el sexto mayor margen de triunfo en la historia de los playoffs de la NBA.

Dyson Daniels y Mitchell Robinson fueron expulsados tras pelearse después de un par de tiros libres de Anunoby que le dieron a los Knicks una ventaja de 50 puntos en el segundo cuarto.

Los Knicks superaron los 100 puntos con 8:21 por jugar en el tercer cuarto. Los titulares de New York ya no regresaron a la cancha cuando quedaban 2:45 minutos en el tercer cuarto.

Anunoby anotó 26 de sus puntos en la primera mitad. Mikal Bridges terminó con 24. Towns, cinco días después de convertirse en el cuarto jugador de los Knicks con un triple-doble en playoffs, sumó 12 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

Los Knicks se enfrentarán en las semifinales de la Conferencia Este al ganador de la serie entre los Celtics de Boston y 76ers de Filadelfia.

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