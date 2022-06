El veterano canastero Kyrie Irving decidió el lunes ejercer la opción de $36.9 millones que tiene en su contrato para la temporada que viene y permanecerá en la plantilla de los Nets de Brooklyn, según una persona con conocimiento.

La persona habló en anónimato a The Associated Press debido a que los Nets no habían confirmado públicamente la información.

El portal The Athletic fue el primero a dar a conocer la decisión de Irving.

“He tomado mi decisión de permanecer. Nos vemos en el otoño”, dijo Irving por vía twitter.