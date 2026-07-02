Tiempo variable: calor intenso y aguaceros pasajeros para este jueves
Conoce qué condiciones anticipa el Servicio Nacional de Meteorología para el fin de semana del 4 de julio
2 de julio de 2026 - 8:10 AM
2 de julio de 2026 - 8:10 AM
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Puerto Rico tendrá este jueves una combinación de calor intenso, aguaceros de rápido movimiento y posibles tronadas aisladas.
El meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que el viento arrastrará parchos de nubosidad que pudieran provocar aguaceros pasajeros, mayormente en áreas expuestas al viento, incluyendo sectores del este y sureste de la isla.
Durante la tarde, la humedad disponible, combinada con los efectos locales, el calentamiento diurno y la brisa marina, pudieran dar paso a actividad de aguaceros en el interior, las zonas montañosas y el noroeste.
Algunos de estos aguaceros también podrían alcanzar el área metropolitana.
“La actividad de lluvia podría ser de intensidad moderada a fuerte. No se descarta la formación de algunas tormentas eléctricas”, indicó Anselmi.
En cuanto a las condiciones marítimas, el riesgo de corrientes marinas para este jueves se mantiene bajo. No obstante, el meteorólogo recordó a los bañistas que, aun bajo ese nivel de riesgo, pueden formarse corrientes cerca de estructuras creadas por el ser humano, como rompeolas, puentes y muelles.
El SNM también anticipa otro día caluroso, por lo que Anselmi recomendó utilizar ropa ligera, de colores claros, y mantenerse bien hidratado para contrarrestar los efectos del calor de verano.
De cara al fin de semana del 4 de julio, aniticipó que se espera nuevamente un patrón caluroso, con la calidad del aire deteriorándose por la llegada de concentraciones entre moderadas y altas de polvo del Sahara.
Anselmi señaló que la presencia del particulado no significa que no se registrarán aguaceros, pero sí limitaría la actividad de lluvia debido a la masa de aire seco que llegaría a la región.
Para el sábado, el riesgo de corrientes marinas aumentaría a moderado en algunas porciones del sureste, este y sur de Puerto Rico, desde Humacao hasta Santa Isabel, incluyendo Vieques y Culebra.
Para el domingo, el riesgo moderado se extendería a sectores del norte, sur y este de la isla.
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