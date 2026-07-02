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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tiempo variable: calor intenso y aguaceros pasajeros para este jueves

Conoce qué condiciones anticipa el Servicio Nacional de Meteorología para el fin de semana del 4 de julio

2 de julio de 2026 - 8:10 AM

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Algunos aguaceros también podrían alcanzar el área metropolitana. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Puerto Rico tendrá este jueves una combinación de calor intenso, aguaceros de rápido movimiento y posibles tronadas aisladas.

El meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que el viento arrastrará parchos de nubosidad que pudieran provocar aguaceros pasajeros, mayormente en áreas expuestas al viento, incluyendo sectores del este y sureste de la isla.

Durante la tarde, la humedad disponible, combinada con los efectos locales, el calentamiento diurno y la brisa marina, pudieran dar paso a actividad de aguaceros en el interior, las zonas montañosas y el noroeste.

Algunos de estos aguaceros también podrían alcanzar el área metropolitana.

“La actividad de lluvia podría ser de intensidad moderada a fuerte. No se descarta la formación de algunas tormentas eléctricas”, indicó Anselmi.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

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Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

En cuanto a las condiciones marítimas, el riesgo de corrientes marinas para este jueves se mantiene bajo. No obstante, el meteorólogo recordó a los bañistas que, aun bajo ese nivel de riesgo, pueden formarse corrientes cerca de estructuras creadas por el ser humano, como rompeolas, puentes y muelles.

El SNM también anticipa otro día caluroso, por lo que Anselmi recomendó utilizar ropa ligera, de colores claros, y mantenerse bien hidratado para contrarrestar los efectos del calor de verano.

De cara al fin de semana del 4 de julio, aniticipó que se espera nuevamente un patrón caluroso, con la calidad del aire deteriorándose por la llegada de concentraciones entre moderadas y altas de polvo del Sahara.

Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. Debido a su localización geográfica, el archipiélago de Puerto Rico es susceptible a la llegada de nubes de polvo del Sahara que pueden provocar, entre otras cosas, cielos brumosos y visibilidad reducida.Los edificios apenas eran visbiles.
1 / 23 | Cielos grises y brumosos: así luce Puerto Rico bajo el polvo del Sahara. Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Anselmi señaló que la presencia del particulado no significa que no se registrarán aguaceros, pero sí limitaría la actividad de lluvia debido a la masa de aire seco que llegaría a la región.

Para el sábado, el riesgo de corrientes marinas aumentaría a moderado en algunas porciones del sureste, este y sur de Puerto Rico, desde Humacao hasta Santa Isabel, incluyendo Vieques y Culebra.

Para el domingo, el riesgo moderado se extendería a sectores del norte, sur y este de la isla.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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