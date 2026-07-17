La defensa provoca una sequía ofensiva en la serie entre Vaqueros y Gigantes

El importado Jaylen Nowell arribó a la postemporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) como uno de los mejores anotadores del torneo, al promediar 22 puntos por cotejo.

En cuatro juegos de la semifinal de la Conferencia A contra Bayamón, el integrante del Equipo Ideal tiene una media de 12.5 unidades con los Gigantes.

La revancha de la serie del año pasado atraviesa por una sequía de puntos, provocada por la férrea defensa de ambos bandos.

De los ocho equipos en los playoffs, Bayamón y Carolina-Canóvanas ocupan el fondo de la tabla en promedio de puntos por juego.

Los Vaqueros promedian 78.8 puntos, mientras que los Gigantes están en 73.8, lejos de los 92.4 por cotejo que registraron en la fase regular. El resto de los seis quintetos en contienda supera los 90 puntos por partido.

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Ante la escasez de anotaciones, Bayamón lleva la mejor parte al dominar la serie 3-1. El viernes puede eliminar a los Gigantes en el Coliseo Rubén Rodríguez.

“Sabemos que tenemos que defender para tener opción de ganar”, dijo Christian Dalmau, dirigente de los Vaqueros, campeones defensores.

“Pero, dentro de eso, tenemos que buscar un poquito más de ritmo ofensivo que el que tuvimos en el juego anterior en casa. Hay que darle crédito a ellos también porque han jugado una excelente defensa. Ofensivamente, no nos dan espacio para correr un buen ritmo. Solamente ha habido un juego con 100 puntos. Los dos equipos defensivos han demostrado un gran nivel y es lo que ha caracterizado esta serie”, agregó.

Bayamón fue el mejor equipo defensivo del torneo regular, con un promedio de 84.1 puntos permitidos por juego.

Los Vaqueros de Bayamón han permitido a los Gigantes de Carolina-Canóvanas anotar 73.8 puntos por juego en la semifinal de la Conferencia A. (BSN / Joseph Colón)

El dominicano Jassel Pérez lidera a los Vaqueros con 16.8 puntos. El nuevo importado Chris McCullough y el escolta Stephen Thompson Jr. son los otros dos jugadores en doble figura, con 11.0 y 10.3, respectivamente.

En el bando del dirigente Carlos González, Tremont Waters es el mejor anotador con 18 puntos por juego, seguido por el centro George Conditt IV, con 13.5.

Los Gigantes removieron al delantero Scottie James (3.0 puntos) por su baja productividad y, en la derrota del miércoles, 72-68, debutó DeAndre Williams, quien consiguió solo siete tantos. Hunter Tyson, por su parte, promedia 6.5 unidades.

“Somos buenos equipos defensivos. Sobre nosotros, ofensivamente, tenemos que estar en modo de ataque, ser más agresivos”, apuntó Conditt IV.

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Daniel Rivera, destacado Novato del Año, es el cuarto mejor anotador de los Gigantes en la serie con 9.3 tantos.

“Tenemos que ajustar como equipo, seguir comunicándonos. Ver qué estrategia nos funciona. El juego está muy defensivo. Tenemos que mantenerla y, pues, nosotros mejorar la ofensiva. Se nos está haciendo un poco difícil como equipo. Todavía tenemos hambre y vamos a seguir jugando duro”, indicó Rivera.