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La fiebre por las tarjetas llega al BSN con Real Trading Cards

El producto, lanzado recientemente con el aval de la liga, ha sido un éxito total entre los aficionados del baloncesto

31 de julio de 2026 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Real Trading Cards tiene a cargo la creación y distribución de las cartas del BSN. (Suministrada)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Víctor Hernández llegó el martes al negocio El Nido, ubicado a las afueras de la estación Bayamón, del Tren Urbano, para el pop-up relámpago de las nuevas cartas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) bajo la marca de Real Trading Cards.

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En la carpa con una fila que se extendía hasta la entrada de la parada, el guaynabeño, de 28 años, cargaba con un bloque de tarjetas en busca de hacer intercambios.

Su objetivo son las cartas enumeradas, edición limitada, de varios canasteros de la liga. Allí pudo hacer negocio con Anardis Serrano, junqueño también de 28 años, quien buscaba tarjetas de los Santeros de Aguada.

“Son para una amiga porque yo soy criollo”, dijo Serrano a El Nuevo Día, que ya tiene en su poder la carta de Travis Trice, el armador dos veces Jugador Más Valioso del quinteto criollo.

“A mí me atrae esto por ser fanático de los Criollos. Quiero que las firmen. Las otras las voy a donar. Ya tengo como el 60% de los Criollos”, agregó.

Las Real Trading Cards del BSN debutaron el pasado viernes y la reacción de los aficionados al producto ha sido masivo al ser una nueva oferta para los coleccionistas.

“Es una fiebre. Compraba mucho Pokémon y dejé de hacerlo un rato para meterle al BSN, hecho 100 por ciento en Puerto Rico. Queremos crear una comunidad bonita", declaró Hernández.

José “Guri” Bellaflores, un productor audiovisual de 36 años, tiene a cargo la apuesta al lograr un acuerdo con la liga.

Para la selección de fotos y texto en las tarjetas, cuenta con la ayuda de Christian Serrano, narrador de los Vaqueros de Bayamón.

En menos de una semana, Bellaflores ha visitado Aguada, Arecibo y Ponce para vender booster packs y blaster box a $12.99 y $59.99, respectivamente. Un paquetito incluye cinco cartas, mientras que una caja trae cinco paquetes.

La acogida ha sido masiva.

“Ha sido bien bonito. Más allá de lo pasional por lo mucho que aportamos el deporte del BSN, es la ilusión de coleccionar en comunidad”, dijo Bellaflores a El Nuevo Día.

“Aquí ves papás, mamás, abuelos, llegando con los niños a buscar cartas, intercambiando, buscando firmas. Se siente como un aire nuevo en las canchas que para mí excede las expectativas que estamos buscando como compañía”, añadió.

Bellaflores también tuvo una venta en Collections de Plaza Las Américas. La fila para comprar se extendió fuera del negocio al pasillo del centro comercial. También estuvo en Ultra Cards en Arecibo, por donde se dio la vuelta el alero de los Capitanes, Ramses Meléndez para abrir paquetes.

“Parte de la estrategia era vender solo en las canchas para asegurar que todos los fanáticos tuvieran oportunidad de conseguir. También, abrimos online y nos fuimos sold out”, apuntó.

La tirada inicial cuenta con nativos y refuerzos del torneo 2025. Además, hay cartas de leyendas como José “Piculín” Ortiz, Raymond Dalmau, Eddie Casiano, Mario “Quijote” Morales y Federico “Fico” López.

La apuesta incluye leyendas del BSN como José "Piculín" Ortiz y Federico "Fico" López.
La apuesta incluye leyendas del BSN como José "Piculín" Ortiz y Federico "Fico" López. (cartas BS)

“Hay un chase card de Piculín en oro, que solamente es una en todo el set. La gente está bien efusiva buscando esa carta. Más allá de eso, he notado que el fanático de un equipo está buscando coleccionar el quinteto entero. Ahí se ven los intercambios", compartió Bellaflores, quien organizará noches de intercambios con la participación de los jugadores.

El pacto de Real Trading Cards con el BSN incluye la repartición de las ganancias con la liga y la Asociación de Jugadores.

Bellaflores aún está en proceso de negociar para vender el producto en el interior de coliseos como el Rubén Rodríguez y el Roger Mendoza, plazas activas en la actual postemporada.

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BSN
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Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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